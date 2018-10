Stragi naziste | le Iene rintracciano un ex sergente | condannato all’ergastolo | vive

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)all’ergastolo in Italia ma libero fuori, a causa del rifiuto della Germania di dare esecuzione alle condanne inflitte ai gerarchi nazisti per crimini di guerra emesse nel nostro Paese. La trasmissione Leha rintracciato Johann Riss,dell’esercito tedescoper l’eccidio di 174 persone a Padule di Fucecchio, in Toscana, il 23 agosto 1944. Ha 98 anni,in Baviera ed è affetto da una grave forma di demenza senile. Nella sua situazione – a piede libero, pur con una sentenza definitiva che li condanna al carcere a vita – ci sono altri cinque ex militari: gli allora sergenti Wilhelm Karl Stark e Alfred Luhmann e il capitano Helmut Odenwald, condannati per gli eccidi di Monchio e Vallucciole, sull’Appennino tosco-emiliano, e ancora Gerhard Sommer, unico responsabile ancora in vita della strade di Sant’Anna di Stazzema ...