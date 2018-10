Stop dell' antitrust al supplemento bagagli a mano di Ryanair e Wizzair

Tav - Tria : prematuro quantificare gli effetti dello Stop alla Torino-Lione : Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso". La risposta di Tria ha provocato la ...

Cronaca - Assoimpredia : "Stop alberi killer - obbligo della VTA per tutti i comuni" - : "Basta morti, basta alberi killer. Serve subito un decreto legge che obblighi tutti i Comuni d'Italia ad avviare la "VTA", Visual Tree Assessment, e a stilare un censimento degli alberi "Gis" con ...

Tav - la rivolta delle categorie produttive contro lo Stop : Imprenditori, professionisti, sindacati, negozianti: il mondo produttivo è in rivolta contro lo stop alla Tav Torino-Lione decretato dalla mozione votata in consiglio comunale nel capoluogo piemontese. La Regione, guidata da Sergio Chiamparino, ha deciso ...

L'ira delle imprese sulla Tav : "Con lo Stop colpo mortale" : Sembra un mondo capovolto: gli industriali in piazza e i sindacati a fianco. La ribellione degli imprenditori è il miracolo dell'alta velocità e il testacoda di un governo riuscito nell'impresa di ...

Macron - sulla Tav salvaci tu. I gialloverdi sperano in uno Stop francese dell'opera per scaricare la responsabilità : Il governo si aggrappa alla Francia come fosse l'ultima speranza per togliersi dai guai. "Se Macron posticipa la realizzazione della Tav, noi non possiamo iniziare i lavori", è il ragionamento che viene fatto in queste ore nelle stanze del ministero delle Infrastrutture. E soprattutto, mentre la Lega l'obiettivo di medio termine è rinegoziare l'opera con il Paese guidato da Emmanuel Macron, i 5Stelle sono convinti che sedendosi al ...

F1 - clamoroso record di velocità della Ferrari : in Messico due pit Stop supersonici dei meccanici in rosso : Secondo i rilevamenti della scuderia di Maranello, i meccanici della Ferrari hanno compiuto due pit stop velocissimi in Messico I meccanici della Ferrari non smettono di stupire, centrando un clamoroso record di velocità in occasione del Gp del Messico. Dopo alcuni errori commessi nella prima parte di stagione, gli uomini in rosso non hanno più sbagliato un colpo, arrivando addirittura a frantumare il muro dei due secondi per un pit ...

Luigi Di Maio - altra grana : i 5 Stelle di Torino votano a favore dello Stop della Tav in val di Susa : L'esito della votazione non era così scontato, ma il risultato è stato schiacciante: l'odg del Movimento 5 Stelle in cui si chiede alla giunta e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino , di ...

Rally – ChriStopher Lucchesi al “Nido dell’Aquila” : un debutto “d’argento” sullo sterrato : Il giovane lucchese alla sua prima gara su terra ed affiancato per la prima volta da Andrea Cecchi ha finito la gara, avversata dal maltempo, in seconda posizione di classe R2, ritrovando la Peugeot 208 Un apprendistato di alto profilo ed un risultato altrettanto tale, per Christopher Lucchesi, lo scorso fine settimana si al “Nido dell’Aquila” (a Nocera Umbra Perugia), penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Il debutto ...

MotoGp - Viñales Stoppa il digiuno di vittorie della Yamaha : Iannone super davanti a Dovizioso : Arriva la prima vittoria della stagione della Yamaha: Vinales ritrova il gradino più alto del podio a Phillip Island. Due italiani alle spalle dello spagnolo al Gp d’Australia Nonostante Marc Marquez sia già campione del mondo grazie alla vittoria di domenica scorsa in Giappone, il Gp d’Australia si è rivelato un vero e proprio spettacolo. La maledizione del campione del mondo si è fiondata nuovamente su Marc Marquez: lo ...

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

Sciopero generale - venerdì a rischio per trasporti e servizi : gli orari dello Stop : Lo Sciopero è generale, quindi di tutti i settori, e proclamato per 24. Potrebbe dunque fermare l’Italia intera venerdì 26 ottobre. Si va dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle poste. Tutti coinvolti dalla protesta organizzata dai sindacati di base, Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas, indetta contro le più recenti riforme del lavoro e delle pensioni: Jobs Act e legge Fornero. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A Roma l’agitazione interesserà i ...

Le sanzioni Ue e lo Stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia : Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia La prima tappa, nel caso l’Italia resti ferma nell’intenzione di non modificare i saldi, sarà un nuovo rapporto sull’evoluzione del debito ex articolo 126/3 dei Trattati. Su quella base la Commissione, che si riunisce il 3 e 4 dicembre, potrà raccomandare al Consiglio di aprire una nuova procedura per disavanzo eccessivo come quella da cui siamo ...

Manovra - le prossime tappe : senza correzioni procedura d’infrazione e rischio Stop a rete di sicurezza della Bce : Fino a dicembre non cambierà nulla. A parte le inevitabili turbolenze sui mercati, aggravate dal possibile taglio del rating anche da parte di Standard & Poor’s. Le prossime tre settimane saranno all’insegna del “confronto” e del “dialogo” tra Roma e la Commissione europea, che ha bocciato il Documento programmatico di bilancio italiano chiedendo di modificarlo entro il 13 novembre. Ma se il governo ...

Cinque Stelle - Grillo : "Togliere i poteri al Capo dello Stato". E Di Maio spinge : "Stop all'austerity" : 'Dalla Germania vedo grande rispetto' 'Anche il fatto che il ministro dell'economia si sia visto con Moscovici e Conte ha avuto interlocuzione con tanti leader siano frutto di un lavoro di ...