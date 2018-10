Stefano De Martino geloso di Fabrizio Corona dopo il ballo con Belen

Belen Rodriguez - prima con l'ex Stefano De Martino poi la serata col cestista Bruno Cerella : Come vi abbiamo raccontato su Leggo.it, Belen Rodriguez dalla fine della sua relazione con Andrea Iannone è una sorvegliata speciale dai paparazzi, che sono a caccia del suo nuovo...

Belen Rodriguez - bomba di Alfonso Signorini : 'Stefano De Martino la corteggia per tornare insieme - ma lei...' : Da Belen Rodriguez uno schiaffo a Stefano De Martino . L'ex ballerino di Amici avrebbe fatto un passo, serio, per tornare con la sua ex moglie ma la showgirl argentina avrebbe respinto il ...

Belen e Stefano De Martino - ritorno di fiamma? «Lui è tornato a corteggiarla - ma...» : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma? Da anni i fan della coppia sognano un lieto fine per la storia d'amore tra la showgirl argentina e il ballerino di Amici. E forse questa...

Belen news : Stefano De Martino torna a corteggiarla - ma lei esce con Cerella : Belen e Stefano sono tornati insieme? No, ma il ballerino è tornato a corteggiare l’ex moglie Novità in amore per Belen Rodriguez. Archiviata la relazione con Andrea Iannone, la showgirl è divisa tra due fuochi. Da un lato l’ex marito Stefano De Martino – tornato a corteggiarla dopo l’addio a Gilda Ambrosio – dall’altro Bruno […] L'articolo Belen news: Stefano De Martino torna a corteggiarla, ma lei esce ...

Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Bruno Cerella (foto) : ...

Belen Rodriguez corteggiata da Stefano De Martino e dal cestista Bruno Cerella : Ritorno di fiamma con Stefano De Martino o un nuovo fuoco accanto a Bruno Cerella? A qualche settimana dall’addio ad Andrea Iannone, Belen Rodriguez, 34 anni, avrebbe il cuore diviso. A raccontarlo è il... L'articolo Belen Rodriguez corteggiata da Stefano De Martino e dal cestista Bruno Cerella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano De Martino nuovo testimonial Intimissimi : il sexy spot del ballerino in slip [VIDEO] : Stefano De Martino sexy testimonial di Intimissimi, l’ex marito di Belen Rodriguez modello per il brand italiano d’intimo Stefano De Martino, dopo Marco Borriello, diventa testimonial del brand d’intimo per uomo e donna Intimissimi. Il napoletano, ex marito di Belen Rodriguez, ha pubblicato un video sui suoi social in cui si mostra in tutto il suo splendore indossando i capi del marchio italiano. Stefano esce dalla doccia ...

Stefano De Martino - lo scatto è bollente ma qualcosa non torna : Stefano De Martino è bello come il sole, c’è poco da fare. E nell’ultima pubblicità di Intimissimi questa cosa è più evidente che mai. Eppure c’è chi ha notato qualcosa di strano. Che cosa? Beh, per capirlo è necessario fare un passo indietro. Nel’ultimo spot di Intimissimi Stefano De Martino mette a dura prova l’autocontrollo delle donne: l’ex marito di Belen esce dalla doccia mostrando il suo fisico che sembra dipinto. Nel filmato che lo vede ...

Stefano De Martino - lezioni di napoletano a Santiago (Parte II) : il VIDEO divertente : Stefano De Martino e la seconda parte delle lezioni di napoletano a Santiago: il divertente siparietto sui social in cui il figlio di Belen Rodriguez mostra il suo perfetto intercalare partenopeo Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto nel 2013 la gioia di diventare genitori. Santiago, che oggi ha 5 anni, è figlio di genitori separati e per questo si divide tra mamma e papà. Il piccolo vive con la madre, che si trovava in questi ...

Gossip : Emma Marrone e Stefano De Martino conquistano i social con spot in intimo : Emma Marrone e Stefano De Martino hanno pubblicato sui loro account dei video in cui viene messa in mostra tutta la loro bellezza. Sia la Brown che l'ex marito di Belen Rodriguez, infatti, sono stati scelti come testimonial da due diversi marchi di biancheria intima, e gli spot che hanno girato stanno facendo perdere la testa a tutti i loro fan. Emma 'rock' e seducente per Tezenis Emma Marrone sembra aver cambiato rotta e, dopo aver dato per ...

Dopo Emma Marrone come testimonial per Tezenis - arriva il video di Stefano De Martino per Intimissimi. Guarda il VIDEO : In questa clip di Intimissimi Stefano non solo indossa le stesse mutande del famoso “VIDEO hackerato” di qualche giorno fa, ma anche la location è identica, infatti sullo sfondo si vede lo stesso muro... L'articolo Dopo Emma Marrone come testimonial per Tezenis, arriva il VIDEO di Stefano De Martino per Intimissimi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano De Martino single cerca l’anima gemella : «E so come la voglio» : Stefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De MartinoStefano De Martino«Sono sul mercato». Con questa frase Stefano De Martino, 29 anni, durante il programma Big Show, ha ...

Isola dei Famosi - addio Stefano De Martino : Flaherty in pole come nuovo inviato : Sarà Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L'Isola dei Famosi? Mediaset sarebbe pronta a chiedere all'attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull'...

Isola via Stefano De Martino un ex Gf vip al suo posto : Potrebbe essere Lorenzo Flaherty il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, infatti Mediaset sarebbe pronta a chiedere all’attore di partecipare al programma per raccontare le vicende dei naufraghi che sbarcheranno sull’Isola la prossima primavera. Flaherty prenderebbe il posto che la scorsa edizione è stato di Stefano De Martino, almeno stando ad alcune indiscrezioni pubblicate da Today. Lorenzo Flaherty non è nuovo ai reality show. In molti ...