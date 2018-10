Stati Uniti | Trump contro presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita

Prince of FIFA : Stati Uniti campioni - Joksan riscrive le gerarchie del calcio : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

L'auto totalmente elettrica Tesla Model 3 vola negli Stati Uniti! : ...si è messa alle spalle tutte le concorrenti del segmento berline medie premium comprese le tedesche endotermiche! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza ...

Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali : Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione di dieci persone accusate di aver effettuato un attacco hacker ai danni di compagnie aerospaziali e di averne trafugato informazioni riservate. Gli accusati sarebbero spie cinesi che per anni hanno violato i sistemi di differenti compagnie statunitensi e non. Pare che nel periodo intercorso tra l’inizio del 2010 fino a maggio 2015, siano Stati portati degli attacchi ...

Stati Uniti : Wall Street chiude in rialzo dopo un traballante inizio di settimana : Nell'ultimo mese a pesare su Wall Street sono Stati diversi fattori, dai timori degli investitori legati alle tensioni commerciali tra Usa e Cina, al rallentamento dell'economia mondiale, insieme ai ...

BDO : Italia batte Stati Uniti per attenzione alle tematiche di sostenibilità : Tale oscillazione può essere almeno in parte attribuita a una minore attenzione politica nei confronti delle tematiche di sostenibilità negli USA: l'anno scorso, la survey di BDO aveva coinciso con ...

Italia batte Stati Uniti per le tematiche di sostenibilità : Tale oscillazione può essere almeno in parte attribuita a una minore attenzione politica nei confronti delle tematiche di sostenibilità negli USA: l'anno scorso, la survey di BDO aveva coinciso con ...

Trump vuole mettere fine allo ius soli negli Stati Uniti : 'Questa situazione è assurda - deve finire' : Il Presidente degli Stati Uniti ha rivelato il 30 ottobre 2018 di voler mettere fine allo ius soli. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove se una persona arriva e ha un bambino, questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ridicolo e deve finire. Lo farò presto con un nuovo decreto'. ...

Stati Uniti - sparatoria durante il party per Halloween in discoteca : sette feriti : È finita nel sangue la festa per Halloween di una famosa discoteca di Riverside in California. Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 al Sevilla Nightclub era in programma un party che prendeva ispirazione dal film “The First Purge – La prima notte del giudizio”. Qualcuno deve aver preso troppo alla lettera la trama della pellicola horror, secondo la quale in un ipotetico futuro negli Stati Uniti sara' lecito per una notte all’anno compiere ...

Negli Stati Uniti c’è un problema con il diritto di voto : Alcuni accusano Brian Kemp, il candidato governatore repubblicano, di voler togliere il diritto di voto alle minoranze pur di vincere. Leggi

"Nel 2020 guerra civile negli Stati Uniti". La profezia che getta tutti nel panico : La guerra civile potrebbe scoppiare negli Stati Uniti d'America dopo le elezioni presidenziali del 2020 secondo lo storico Neil Ferguson dell'università di HarvardL'articolo riportato dal Sunady Times riporta la notizia dello studioso americano Ferguson che avrebbe predetto lo scoppio di una guerra civile dopo le elezioni presidenziali del 2020 traguardo definitivo della scissione che da anni, dopo l'elezione di Trump, è tangibile all'interno ...

Negli Stati Uniti gli smartphone si cambiano con meno frequenza : Uno studio condotto da HYLA Mobile Inc. ci dice che gli utenti statunitensi ora attendono in media 2,83 anni prima di cambiare il proprio smartphone L'articolo Negli Stati Uniti gli smartphone si cambiano con meno frequenza proviene da TuttoAndroid.

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.