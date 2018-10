Spread - Visco : rischio grave. Tria : siamo oltre Grande Depressione - deficit è responsabile : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello Spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

Spread - Visco quantifica gli effetti 'gravi' su banche e famiglie : Nonostante un rallentamento congiunturale più forte che nel resto d'Europa, il debito pubblico italiano è sostenibile e i fondamentali dell'economia sono buoni ma ci sono nuvole all'orizzonte. Lo dice il numero uno di Bankitalia Ignazio Visco nel corso del suo intervento alla 94esima giornata del risparmio, lanciando l'allarme sul rialzo ...

Visco : effetto Spread da 5 miliardi. Tria : siamo oltre Grande Depressione - fare deficit è responsabile : ... nell'immediato, per prevenire un aggravamento delle difficoltà con una strategia adeguata fatta non soltanto di interventi finanziari, ma anche di misure che incidano nell'economia reale». Cdp non è ...

Visco : "Da aumento Spread nel 2019 5 miliardi in più di interessi" : L'Italia può comunque fronteggiare un'uscita dal regime di bassi tassi di interesse senza rischi per l'attività produttiva o per le finanze pubbliche, a condizione che la politica di bilancio rimanga ...