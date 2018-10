Spoiler Una Vita | l' addio di Teresa e Mauro | Elvira prega il padre di farla tornare

Spoiler Un Posto Al Sole : una festa a sorpresa per il compleanno del piccolo Antonio : Lunedì 5 novembre inizia una nuova settimana con 'Un Posto al Sole' Continuano le vicende dei protagonisti dello storico Palazzo Palladini e la maggiore attenzione viene posta intorno al personaggio di Marina Giordano [VIDEO]. Le anticipazioni rivelano che la donna è intenzionata ad iniziare le trattative con Roberto Ferri per entrare in possesso della maggioranza dei Cantieri Flegrei in cambio del suo prezioso silenzio. Ferri ormai vuole ...

Spoiler Una Vita dicembre : Rosina potrebbe essere incinta - Liberto preoccupato : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra, in programma da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Rosina Rubio [VIDEO], interpretata dall'attrice spagnola Sandra Marchena. La donna, infatti, comincera' ad accusare degli strani malesseri, riconducibili ad una nuova gravidanza. Per tale ragione chiedera' l'aiuto de La Valencina, la ...

Spoiler - Una Vita : Ursula minaccia Lolita - Maria Luisa trova un ritratto di Elvira : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita [VIDEO], la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di inizio dicembre, svelano che Maria Luisa scoprira' che la sua amica Elvira potrebbe essere ancora viva. Diego, nel frattempo, rivelera' a Blanca il suo oscuro segreto, mentre Ursula sara' intenzionata a scoprire i nomi, coinvolti nella sua umiliazione. Anticipazioni Una Vita: ...

Spoiler - Il Segreto : Prudencio fredda Saul con una pistola - Fernando contrario : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la telenovella di Mediaset che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Prudencio Ortega organizzera' una trappola mortale per suo fratello. Il marito di Julieta, infatti, fara' evadere Saul dal carcere per poi freddarlo con dei colpi di arma da fuoco. Un gesto che scatenera' la furia di Fernando Mesia. Il Segreto, Spoiler: ...

Spoiler - Una Vita : Elvira ripudiata da Burak Demir in Turchia - Simon ancora cotto di lei : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che racconta le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, annunciano il ritorno di Elvira Valverde, interpreta da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, raccontera' a Maria Luisa e Simon di essere stata vittima di un piano diabolico architettato da suo padre Arturo Valverde Manuel Regueiro. D'altro canto, Simon ...

Spoiler - Una Vita : la fine di Cayetana - Mauro salva Teresa dall'incendio : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita, [VIDEO] lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre, svelano che Cayetana Sotelo Ruz uscira' di scena per colpa della vendetta di Ursula Dicenta. Teresa, invece, sara' salvata grazie a Mauro, mentre Maria Luisa credera' che Antonito nutra un interesse ...

Spoiler Beautiful - puntate USA : Hope e Liam aspettano una bambina : Se nelle puntate italiane di Beautiful la storyline relativa al ritorno di fiamma di Hope e Liam [VIDEO] è soltanto agli inizi, gli Spoiler americani segnalano importanti novita' per questa coppia nei prossimi mesi. La Logan sosterra' lo Spencer nel suo periodo di separazione da Steffy, confermandogli di non avere mai smesso di amarlo. Alla fine sara' lei a riconquistarlo e a sorpresa lo fara' con l'approvazione della Forrester, stanca della ...

Spoiler - Una Vita : Leonor lascia Acacias 38 - Ursula tenta di uccidere Jaime : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita [VIDEO], la soap opera arrivata alla terza stagione su Canale 5. Gli Spoiler degli episodi, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Antonito architettera' un piano per sfuggire alle grinfie del colonnello Valverde. Blanca, intanto, perdera' la testa per Diego, il fratello maggiore di Samuel, mentre Leonor prendera' una decisione che rattristera' Rosina. Anticipazioni, Una Vita: il piano di ...

Spoiler Uomini e donne - Karina smaschera Federico : 'E' stato a letto con una mia amica' : Le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne trono classico rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la tronista Teresa Langella. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che uno dei suoi corteggiatori verra' smascherato da Karina Cascella, ex volto della trasmissione pomeridiana di Canale 5, la quale tornera' in onda per questo nuovo appuntamento. Il corteggiatore che verra' messo alle ...