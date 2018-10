ilnotiziangolo

: Spinning Out - #Emma Roberts fuori dalla serie #Netflix - 3cinematographe : Spinning Out - #Emma Roberts fuori dalla serie #Netflix - morganbarraco : Spinning Out: Emma Roberts fa marcia indietro, fuori dal cast #netflix - vitale101 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)Out& news – Il nuovo drama di Netflix a tema skating dovrà fare a meno di. Dopo essere stata acclamata come protagonista, l’attrice e fidanzata di Evan Peters ha deciso di ritirare la sua candidatura. IldiOut è quindi alla ricerca della sua eroina: quali saranno state le motivazioni dell’attrice?Oute anticipazioni Brutte notizie per i fan di: non sarà presente nel dramaOut. L’attrice avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Kat Baker, per uno show creato da Samantha Stratton. La pattinatrice agonistica non avrà quindi il volto dell’artista, conosciuta per tanti lavori di primo piano. Netflix ha confermato che la serie tv ha già ingaggiato un nuovoing per trovare la futura eroina. Secondo alcuni rumors, il ruolo potrebbe essere affidato a Lily Collins. Non ci sono per ...