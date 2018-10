Speciale Manovra 1 - Quota 100 | per gli statali una prima finestra a nove mesi

Alberto Bagnai - l'osservato Speciale sulla manovra : "Regolette europee sono deleterie" : Alberto Bagnai è uno degli osservati speciali sulla manovra finanziaria. Il presidente della Commissione Finanze del Senato, insieme al suo collega Claudio Borghi, alla guida della presidenza della Commissione Bilancio della Camera, rappresenta l'ala più eurocritica, posizionata dalla Lega in due poltrone strategiche, perché da lì passerà la Legge di Bilancio e in quelle commissioni prenderà forma. In ...