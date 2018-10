Spazio | l' astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione

Spazio - l'ultima conferenza di Paolo Nespoli come astronauta : Bilbao,, askanews, - Ultima giornata come astronauta dell'Esa in attività per l'italiano Paolo Nespoli che a 61 anni, dopo 27 anni e 3 missioni aeropaziali al suo attivo, una sullo Shuttle e due con ...

Spazio : l’astronauta Paolo Nespoli va in pensione - farà l’ingegnere : L’astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione, lascia l’Agenzia Spaziale Europea e torna alle origini: “Mi piacerebbe lavorare come ingegnere, seguire un progetto tecnico, magari con i satelliti“, ha raccontato al Corriere della Sera. Nespoli, in una lunga intervista, ha raccontato le difficoltà delle missioni in orbita (“Nelle prime quattro settimane a bordo sono scemo, ma poi divento uno dei pochi che riesce ...

“Mamma voglio andare nello Spazio” - il sogno dei bambini e la realtà della nostra società. Ecco quanto guadagna un Astronauta : La Luna, Marte, lo Spazio: quanti bambini sognano da decenni di poter esplorare nuovi mondi e poter vedere l’infinità dell’universo a bordo di una navicella spaziale? Un sogno che è molto più raggiungibile di quanto si possa pensare, a fronte ovviamente di studio e impegno. Ma oggi ne vale ancora la pena? quanto guadagna un Astronauta? Prima di analizzare nel dettaglio compensi e incarichi precisiamo una cosa: rispetto ...

Spazio - incidente Soyuz : la missione dell’astronauta Luna Parmitano potrebbe slittare : A causa dell’incidente che ha interessato poche ore fa la Soyuz potrebbe slittare anche la missione dell’astronauta Luca Parmitano in programma a luglio 2019: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. “In attesa che le cause dell’incidente siano chiarite e la crisi risolta potranno passare settimane. Mi aspetto che anche la missione di Luca Parmitano possa ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : con l’esperimento AMS si contribuirà allo studio della materia oscura : “Il volo spaziale umano è fondamentalmente scienza e tecnologia. Per poterci spingere oltre abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia che oggi stiamo sviluppando per andare al di là dell’orbita bassa terrestre e spingerci verso la Luna e ancora oltre verso Marte. Se non lo farà la mia generazione lo farà sicuramente la generazione di astronauti successiva“: queste le parole dell’astronauta italiano ESA Luca ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : sulla ISS anche il robot Cimon - “un esperimento che ha due facce” : L’astronauta ESA Luca Parmitano, questa mattina a Firenze, a margine del Wired Next Fest 2018 ha spiegato in cosa consiste l’esperimento “Cimon“: “Per la prima volta – ha dichiarato – avremo un sistema completamente indipendente, il robottino Cimon che ha accesso a un enorme database sulla Terra. Questo database è accessibile agli astronauti tramite interfaccia: una sfera semovente con delle fattezze che ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : “Ci addestriamo per fare in modo che la paura non sia un ostacolo” : “E’ difficile parlare di paura quando ci si addestra per centinaia e centinaia di ore per tutte le fasi della missione, dalla partenza al rientro, passando per tutte le possibili emergenze che siamo riusciti a immaginare a bordo della stazione. La paura è uno strumento da usare con intelligenza, è uno strumento evolutivo che ci salva la vita, per cui ci addestriamo per fare in modo che non sia un ostacolo“: lo ha dichiarato ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : “Chi andrà su Marte forse è già nato” : “Siamo già in grado di andare su Marte ma non sappiamo andarci con l’uomo: con gli esperimenti che conduciamo nel corso delle missioni nello Spazio cerchiamo di capire cosa migliorare per superare il limite fisiologico dell’uomo“, e “chi andrà su Marte forse è già nato“: lo ha dichiarato l’astronauta italiano Luca Parmitano, oggi a Firenze, al Wired Next Fest. Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale ...

L’astronauta Luca Parmitano torna nello Spazio : sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale : 1/4 ...

Spazio : l’ESA celebra l’astronauta Parmitano con una gigantografia della Sicilia : L’Agenzia Spaziale Europa ha donato una gigantografia della Sicilia ripresa dallo Spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale all’astronauta Luca Parmitano nel giorno del suo 38° compleanno: la consegna è avvenuta oggi nel corso della cerimonia a Esa-Esrin di Frascati in cui è stato svelato il logo ed il nome della sua prossima missione Beyond, “Oltre” in italiano, che Parmitano porterà in orbita a meglio 2019. A ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

Spazio : seconda missione per l’astronauta Luca Parmitano - si chiamerà “Beyond” : La nuova missione dell’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, che per la seconda volta affronterà lo Spazio, si chiamerà “Beyond“, “Oltre“. L’annuncio è avvento in occasione dell’incontro organizzato dal centro dell’Esa in Italia, l’Esrin, che ha sede a Frascati (Roma). L'articolo Spazio: seconda missione per l’astronauta Luca Parmitano, si chiamerà “Beyond” sembra essere ...

Spazio : il labirinto nel campo di grano dedicato all’ex astronauta Thomas P. Stafford ripreso da un satellite : Un labirinto creato su un campo di grano dell’Oklahoma, Stati Uniti, che presenta le sembianze di un ex astronauta della NASA è stato catturato in un’immagine proveniente direttamente dallo Spazio, fotografato da un satellite in orbita intorno alla Terra. L’immagine di Thomas P. Stafford, nato in Oklahoma, è intagliata in un campo di 4 ettari della P Bar Farms di Hydro, circa 100 km a ovest di Oklahoma City. Il labirinto è stato creato in ...

Spazio - EVA 23 : il 27 settembre la prima italiana del film dedicato alla passeggiata spaziale da brivido dell’astronauta Luca Parmitano : Si terrà il prossimo 27 settembre presso l’Auditorium dell’Agenzia spaziale italiana la prima italiana del film EVA 23, documentario della NASA dedicato all’avventurosa passeggiata spaziale effettuata nel 2013 da Luca Parmitano. alla proiezione del film sarà presente il regista e produttore del film Marc Havican e l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano prossimo a tornare nello Spazio. Spazio: arriva il documentario sulla passeggiata ...