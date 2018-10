Sony | vendite nel mercato smartphone in caduta libera I tempi di Sony-Ericsson sono

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Anno 2007,svetta nella telefonia con utili superiori a Nokia. Anno 2018,è fuori dalla top 5 dei produttori del settore mobile, l’ultima trimestrale confermadimezzate e il fatturato è in calo del 32%. Ma cosa è successo in questi 11 anni? Inizialmente nel 2002 con la collaborazionei telefoni cellulariancora semplici e con poche funzioni. Il gruppo nippo-svedese punta sul comparto fotografico giocando d’anticipo sulla concorrenza.T68i Ecco nascere ilT68i, che poteva contare su una caratteristica unica per l’epoca: la possibilità di collegare una fotocamera – con risoluzione di 0,3 Megapixel – a un apposito connettore del telefono, così da poter inviare le foto scattate via MMS. Nasce il marchio “Cybershot”, che da questo momento, per gli appassionati, ...