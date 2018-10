Sono di donna le ossa ritrovate nella Nunziatura di via Po a Roma

Resti in Vaticano - i primi esami rivelano : Sono ossa di donna : Dall'esame delle ossa del bacino gli esperti sono giunti alla conclusione che parte dei Resti appartiene a una donna . È quanto emerso dai primi esami svolti sulle ossa umane rinvenute in un edificio annesso alla Nunziatura Apostolica a Roma. Potrebbe trattarsi dei corpi di Mirella Gregori o Emanuela Orlandi, le due ragazze scomparse a Roma nell'83.Continua a leggere

Emanuela Orlandi - le ossa ritrovate " Sono di una donna" : Potrebbe essere finalmente a una svolta il caso di Emanula Orlandi . Anche se la cautela in questi casi è d'obbligo, dal momento che troppe volte, negli ultimi 35 anni, si è piombati in un vicolo ...

Caso Orlandi - ossa in locali Nunziatura vaticana : « Sono resti di una donna» : Sarebbero di una donna, secondo un primo esame, alcune delle ossa trovate nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma, su cui si sta indagando. L'evidenza emergerebbe dall'esame...

Caso Orlandi - ossa in locali Nunziatura vaticana : « Sono resti di una donna» : Sarebbero di una donna, secondo un primo esame, alcune delle ossa trovate nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma, su cui si sta indagando. L'evidenza emergerebbe dall'esame...

Terrore nel centro di Tunisi. Una donna kamikaze si fa esplodere : ci Sono diversi feriti : L’attentato mentre era in corso un sit-in di fronte al ministero degli Interni. Venerdì 2 novembre è atteso in visita a Tunisi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

"Gli insulti alla donna di colore? Solo un attacco di collera. Non Sono razzista" : L'uomo che ha insultato un'anziana di colore e disabile su un volo Ryanair e che perciò è stato accusato di razzismo è finalmente uscito allo scoperto: si è scusato e ha assicurato di non essere razzista. Il britannico si era rifiutato di sedere accanto alla donna sul volo Barcellona-Londra e l'aveva chiamata "brutta nera bastarda": una scena che i passeggeri presenti sull'aereo non hanno mancato di filmare col ...

Embiid cerca moglie fuori dal mondo NBA : “non vorrei mi dicessero in partita : ‘mi Sono scopato la tua donna’” : Joel Embiid è alla ricerca della sua donna ideale al di fuori dal mondo NBA: il centro dei Sixers lo rivela in una simpatica intervista Negli ultimi tempi, Joel Embiid ha avuto diverse vicissitudini amorose. Dal complicato flirt con Rihanna, dalla quale è stato respinto e poi, una volta diventato All-Star NBA, non ne ha voluto più sentir parlare, alla presunta relazione con la bellissima Anne De Paula, che il centro camerunense non ...