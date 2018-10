Sniker o sneaker | ecco come si scrive

gqitalia

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Scarpe da ginnastica, ma anche da passeggio, adatte per l’attività sportiva, ma anche per il tempo libero. E soprattutto con una forte, fortissima connotazione modaiola. In una parola sola:s, la quintessenza dello spirito millennials da portare ai piedi. Un vocabolo entrato ormai a pieno diritto nel gergo comune, da qualcuno storpiato in “sneackers”, con aggiunta di un “ck” che strizza inutilmente l’occhio agli snack, e da qualcuno italianizzato in “snichers” e affini. Già, perché solamente conoscendo l’etimologia della parola che si riesce a fugare ogni dubbio sulla sua corretta grafia. Il termine “s” risale, infatti, fino alla seconda metà dell’Ottocento, e arriva direttamente dai campi da tennis, facendo riferimento al verbo “to sneak”, fare di nascosto, intrufolarsi. Una delle sue prime apparizioni ufficiali fu sul Boston Journal, ...