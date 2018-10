Smog | allo studio una ' scatola nera'

Lotta allo Smog - Ue : "Emissioni giù del 40% entro 2030" : Il Parlamento europeo si è pronunciato a favore di un taglio del 40% delle emissioni di Co2 delle nuove auto entro il 2030 , un taglio per altro più ambizioso rispetto a quanto proposto dall'Esecutivo ...

L’Europarlamento e lotta allo Smog : giù emissioni delle auto del 40% nel 2030 : Il progetto di legge: i costruttori dovranno garantire la copertura di quote di mercato con veicoli «green»: se non raggiungeranno l’obiettivo scatteranno multe

Stop ai diesel più vecchi. La lotta allo Smog spegne 3 milioni e mezzo di auto : La guerra allo smog nella Pianura Padana entra in una nuova fase. Da domani fino al 31 marzo 2019 scattano le prime limitazioni permanenti al traffico in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di misure più severe rispetto a quelle dello scorso inverno: da quest’anno, infatti, il divieto di circolazione nei giorni feriali vale an...