Skoda Karoq - A listino le versioni Scout e Sportline

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Laha diffuso i listini aggiornati dellaintroducendo gli allestimenti, disponibili rispettivamente a partire da 33.410 euro e 30.150 euro e in consegna a partire da gennaio 2019. Le due varianti sono state presentate in anteprima mondiale al Salone di Parigi nelle scorse settimane. La. La versione, pensata per chi vuole utilizzare la Suv anche in fuoristrada, adotta paraurti specifici e protezioni di plastica grezza, oltre alle protezioni per il sottoscocca. I cerchi di lega da 18" propongono la finitura lucida, ma in opzione sono disponibili quelli da 19" bruniti. Di serie sono offerti anche i sedili anteriori riscaldabili neri con finiture marroni, il sistema Kessy, i sensori di parcheggio, la retrocamera, i fari Full-Led e l'infotainment con display da 8 pollici, navigatore e SmartLink+ compatibile con Apple ...