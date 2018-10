SINODO CHIESA DALLE GENTI | SABATO 3 NOVEMBRE | L' ASSEMBLEA DEI DELEGATI

SINODO : Papa - è tempo di difendere la Chiesa dal Grande accusatore : 'In questo momento ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione', ha affermato facendo riferimento alle persecuzioni dei cristiani in varie parti del mondo. Ma diventa anche un altro ...

Il SINODO apre all'accoglienza dei gay nella Chiesa : "Favoriamo l'accompagnamento nella fede degli omosessuali" : Una svolta importante, si potrebbe dire storica. Nel documento finale del Sinodo si raccomanda l'accoglienza delle persone gay. "Esistono già in molte comunità cristiane cammini di accompagnamento nella fede di persone omosessuali: il Sinodo raccomanda di favorire tali percorsi - si legge nell'atto approvato interamente dai padri sinodali ma che su questo punto ha registrato 65 voti contrari su 248 presenti. "In questi cammini - ...

Rai Vaticano : il 29 ottobre su Raiuno "Viaggio nella Chiesa di Francesco" dedicato al SINODO e a Paolo VI e Romero santi : E "la scienza laica apprezza" come dice a Rai Vaticano Angelo Riccaboni, presidente del network sviluppo sostenibile del Mediterraneo per conto dell'Onu. Infine, Pompei, patrimonio immenso dell'...

SINODO - suor Lucy - Uisg - : "La Chiesa deve guardare di più all'Africa" : Solo per citare un dato, il Paese che ha reagito più significativamente al questionario inviato in tutto il mondo, è l'Uganda, con 16mila risposte. E credo che tutto il continente abbia molta attesa. ...

«Non è una Chiesa per giovani. Il SINODO dia una svolta» : 'Nel mondo cattolico, riconosce il Papa, c'è stata una rottura nella trasmissione della fede cristiana. Si tratta di prendere atto che per i giovani lo scarso o nullo interesse del Vangelo nella ...

Un SINODO dei giovani per cambiare la Chiesa. Così Francesco affretta le riforme : Saranno 36 i ragazzi di tutto il mondo che parteciperanno al Sinodo dei vescovi come “auditores”, cioè con diritto di parola ma non di voto. “Sono stati selezionati – ha detto il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale – giovani tra i 18 e i 29 anni, che contribuiranno con la loro vivace presenza a far sentire la voce di tanti loro coetanei”. In precedenza la categoria veniva riservata ai ...