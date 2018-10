Signorini spiega perché non ha detto nulla durante la lite Corona-Ilary

GF Vip 3 - Alfonso Signorini spiega perché Francesco Monte non deve essere tacciato di omofobia : Doppiopesismo: questa l'accusa scagliata dai social nei confronti del direttore Alfonso Signorini , opinionista a bordo campo della terza edizione del Grande Fratello Vip. Secondo molti telespettatori, il giornalista avrebbe assolto con troppa leggerezza Francesco Monte nella scorsa puntata in diretta del reality show, reo di aver definito "schifoso" il bacio tra due ragazze. Eppure, appena un anno fa, aspri erano stati i toni nei riguardi ...

Alfonso Signorini su Francesco Monte spiega : “Si è salvato in zona Cesarini” : In questi ultimi giorni Francesco Monte è finito nell’occhio del ciclone per aver giudicato malamente il bacio saffico scambiato tra Giulia Salemi e Martima Hamdy. Un giudizio, che poco è piaciuto al pubblico a casa, il quale sul web ha criticato molto duramente l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, arrivando anche a definirlo un omofobo. E per via di tutta questa bufera ieri al Grande Fratello Vip ...