Siena Photo Awards 2018 alle lacrime di una bimba Rohingya

ansa

: Dopo anni di attesa, la tenuta di Suvignano (Siena) confiscata alla malavita che avevo visitato a luglio, facendo u… - matteosalvinimi : Dopo anni di attesa, la tenuta di Suvignano (Siena) confiscata alla malavita che avevo visitato a luglio, facendo u… - ChangeItalia : ????Ieri a Siena durante il #paliostraordinario il cavallo Raol si è fratturato una zampa ed è stato abbattuto… - emergenzavvf : #Toscana #29ott, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo. Maggiori criticità a #Grosseto,… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) ... con un reportage impressionante documenta come in Africa la caccia ai trofei animali rappresenti uno sport per ricchi, indagando sulla mercificazione che l'uomo fa della natura. Il cileno Francisco ...