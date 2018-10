Si ritorna a parlare di Blue Whale. La polizia segnala un caso in Puglia

agi

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Si è parlato molto lo scorso anno di Blue Whale, il presunto gioco mortale che consisterebbe nel compiere delle azioni ben precise in un arco temporale di 50 giorni. Il tutto seguendo le direttive di un "curatore" designato che le impartisce via internet. Il gioco culminerebbe al cinquantesimo giorno con la morte del giocatore o, nel gergo del gioco, la "vittoria". Si è sovente scritto che l'allarme sia stato soprattutto una montatura giornalistica, eppure vengono a volteti casi di cronaca che lasciano spazio a qualche dubbio. Non è infatti improbabile che le ricostruzioni dei media, magari esagerate, abbiano ispirato qualcuno, diventando, in qualche modo, reali. Lazione delle amiche di Chat La Squadra Mobile di Bari riferisce di aver scoperto, sulla base dallazione di alcune "amiche di ...