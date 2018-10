Si mette prima il fondotinta o il correttore? Le due scuole

Governo - Gentiloni : prima si dimette meglio è per l'Italia : "Questo Governo è pericoloso, prima si dimette e meglio è per il popolo italiano". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a Firenze, che ha poi aggiunto: "C'è il rischio di uno scivolamento reale". "Io penso che oggi non ci sia molto per essere ottimisti. Ci sono nel mondo molte minacce e rischi anche per le cose che noi davamo per scontate, il nostro oggi ...

NBA : Curry ne mette 51 e travolge Washington. Prima gioia Lakers : Per la cronaca, Kevin Durant ne ha messi 30 e Klay Thompson e così il trio delle meraviglie di Steve Kerr ha messo a referto la bellezza di 100 punti in tre. Un bell'andare, per i campioni in carica, ...

WhatsApp permette di scaricare le GIF linkate prima di inviarle : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp [VIDEO] in questi giorni ha introdotto una nuovissima funzionalita' che sara' contenuta nel prossimo aggiornamento. Le indiscrezioni su tale funzione riguardano le GIF, ovvero le immagini indirizzate ad un link che solitamente si utilizzano per comunicare per immagini. Sara' possibile scaricare le GIF di cui abbiamo effettuato il copia-incolla del link prima di inviarle al destinatario, ...

Svolta al nuovo processo per ...

Risultati Serie C - la Juventus B mette la prima : spettacolo tra Lucchese e Carrarese [FOTO] : 1/21 Claudio Grassi/LaPresse ...

"Le primarie del Pd si faranno il 27 gennaio. Io mi dimetterò e darò una mano" : "Sono consapevole che siamo in una fase in cui le attese verso il governo sono ancora alte e non sottovaluto il fatto che a 100 giorni dall'inizio di questo governo non hai ancora lo spazio per esplicitare la tua alternativa. Ma non esiste l'alternativa senza il Partito Democratico". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, a Porta a Porta."Non mi nascondo la fase difficile per noi. Sono passati sei mesi, è passato agosto e ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Concorrenti e diretta : l'esposto del Codacons mette a rischio Monte : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La casa del Grande Fratello Vip si popola di tre Concorrenti. I primi a fare il loro ingresso sono Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Giulia Salemi. Eleonora è quella esperta ma giovanile, del tutto a suo agio tra ventenni modaiole ed ex isolani. A ...

Il principe William aveva lasciato Kate Middleton per telefono - prima di rimettersi insieme e sposarla : What? The post Il principe William aveva lasciato Kate Middleton per telefono, prima di rimettersi insieme e sposarla appeared first on News Mtv Italia.

RIFORMA PENSIONI 2018/ I modi più veloci per smettere di lavorare prima (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. I modi più veloci per smettere di lavorare prima. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:09:00 GMT)

10 cose da sapere prima di mettersi a dieta (secondo la nutrizionista) : Forza di volontà, calcolo delle calorie e restrizioni: chi almeno una volta nella vita ha iniziato una dieta sa cosa serve per perdere peso. Ma forse non sa tutto. Nel libro Secrets from the Eating Lab. The Science of Weight Loss, the Myth of Willpower and Why You Should Never Diet Again ("I segreti del laboratorio di alimentazione: la scienza della perdita di peso, il mito della forza di volontà e perché non dovresti stare ...

Fontana - mettere prima nome Milano attrae : ANSA, - Milano , 19 SET - "È fuori di dubbio che il brand Milano oggi nel mondo abbia un grande seguito e utilizzare questo brand è un vantaggio per la candidatura dell'Italia" ai giochi invernali del 2026: di questo è convinto il presidente della Lombardia Attilio Fontana ...

AL BANO SI RITIRA - Smette DI CANTARE/ "Un nuovo album prima dell'addio? È come fare un figlio" : Al BANO annuncia il suo ritiro dalle scene almeno per quel che riguarda la musica ma non lo spettacolo visto che ha deciso di darsi alle fiction e a nuovi progetti. Le rivelazioni a Mattino5(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:53:00 GMT)

Milleproroghe - governo mette la prima fiducia : prima fiducia per il governo M5S-Lega , posta alla Camera dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a nome dell'esecutivo, sul decreto Milleproroghe . Il provvedimento scade 23 ...