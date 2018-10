Serie TV | gli attori che guadagnano di più | Sofia Vergara stacca tutti grazie alle

Clamoroso Serie C - penalizzazioni per 11 squadre : classifiche nuovamente stravolte [DETTAGLI] : penalizzazioni Serie C, RIBALTONI IN CLASSIFICA – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie C, dopo il caos dovuto ai ripescaggi sono arrivate nuove importanti novità e penalizzazioni: undici club di Serie C sono stati sanzionati con punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione, da parte del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare per le violazioni. E’ stato invece prosciolto il ...

Caos Serie B e Serie C - dalla prossima stagione il campionato cadetto tornerà a 22 squadre : aumenta il numero delle promozioni [DETTAGLI] : Gli ultimi mesi sono stati caldissimi per i campionati di Serie B e Serie C tra fallimenti, ripescaggi e sentenze, il Caos è stato clamoroso, è andata in scena una delle pagine più brutte del calcio italiano. Dopo la sentenza del Tar che aveva riportato il torneo cadetto a 22 squadre è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha nuovamente ribaltato tutto e riportato nuovamente il campionato cadetto a 19 squadre, il Consiglio ...

I Medici - la Serie Tv è così sciatta da somigliare a Beautiful. Cosa abbiamo fatto per meritarcela? : Cosa ha fatto l’Italia per meritare che il primo canale della maggiore azienda culturale del paese passasse un telefilm su una delle famiglie e delle città e dei periodi più importanti della storia confezionato con un misto di sciatteria e travisamento da farlo paragonare a Beautiful? Ma un ragazzo di 16 anni che guarda quella serie Cosa dovrebbe imparare? Era proprio necessario farlo così? E la funzione pedagogica della Tv che fine ha ...

Serie A - punizioni senza dolori. Solo 3 gol su tiri da fermo : dove sono gli specialisti? : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT Roma-Lazio: quattro gol, colpi di tacco e spettacolo sulle tribune Cristiano Corbo

Serie A - chi non ha ancora perso un minuto di stagione? Tutti gli stacanovisti del campionato : Infaticabili: 34 giocatori mai finiti in panchina - né all'inizio né a partita in corso - nelle prime dieci , o nove, di questo campionato. Curiosamente non sono i portieri il ruolo più rappresentato: ...

Una Serie Marvel su Falcon e Bucky - Disney punta ancora sugli Avengers per lanciare il suo servizio streaming : Sam Wilson e il Soldato d'Inverno si uniscono per una serie Marvel su Falcon e Bucky. Secondo Variety, i due supereroi, comprimari di Captain America, arriveranno sul piccolo schermo e più precisamente sul servizio streaming della Disney. Il progetto è attualmente in lavorazione e ha già trovato uno sceneggiatore. Malcolm Spellman, co-produttore esecutivo di Empire, scriverà la serie. Al momento non si conoscono i dettagli, né se Anthony ...

Le big di Serie A poco “azzurrabili” : gli italiani titolari valgono solo il 14% : Un problema della Nazionale, sollevato di recente anche dall'attuale CT, è lo scarso utilizzo dei giocatori italiani nei loro Club. L'articolo Le big di Serie A poco “azzurrabili”: gli italiani titolari valgono solo il 14% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B, la decisione del Consiglio Federale – Arriva la decisione del Consiglio Federale sui Ripescaggi, il torneo cadetto rimane a 19 squadre. Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del comunicato ufficiale n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare ...

Biglietti Juventus-Cagliari : come acquistare gli ultimi tickets per l’undicesima giornata di Serie A : Sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e il ...

Giudice sportivo - gli squalificati in Serie A per la decima giornata : Tre calciatori e un allenatore, Walter Mazzarri, sono stati fermati dal Giudice sportivo in vista della prossima giornata di Serie A . Sono queste le decisioni arrivate al termine del decimo turno di ...

Pallacanestro Serie A2 - Ciavarella : 'Il lavoro con lo staff mi ha migliorato tecnicamente - ma anche a livello caratteriale' : ... di 72 che ne fa la best scorer tra le rossoblù capoclassifica del torneo di serie A2, nonché l'onore di un titolo e di un approfondimento tutto su di lei sulle pagine della Gazzetta dello Sport nell'...

Calcio : ufficiale - la Serie B sarà a 19 squadre. La decisione arriva dal consiglio federale : “Non c’è da essere soddisfatti o insoddisfatti, qui c’è da tutelare il Calcio ed i suoi tifosi. Se sarà la decisione definiva? Decisioni definitive non ce ne sono” queste le parole di Mauro Balata, numero uno della Lega B, all’uscita del primo consiglio federale del nuovo presidente della FIGC Gravina. La Serie B infatti è stata fissata a 19 squadre, in attesa dell’udienza collegiale che si discuterà il 15 novembre, ma nel ...

Serie B a 19 squadre - il CF della Figc prende atto della sentenza del Consoglio di Stato : le parole di Gravina : In attesa della discussione in merito che si terrà il 15 novembre, il consiglio federale ha preso atto della scelta del Consiglio di Stato di riportare la B a 19 squadre Il consiglio federale della Figc ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha lasciato inalterato il format a 19 squadre in Serie B. La discussione nel merito si terrà il 15 novembre, in attesa di quella data sono state intanto ricalendarizzate le ...

Serie B - il Consiglio Federale ha deciso : si resta a 19 squadre : Il Consiglio Federale lascia invariato il format a 19 squadre per la S erie B , decidendo di attenersi al decreto cautelare pronunciato dal Consiglio di Stato sabato scorso, in attesa del giudizio di ...