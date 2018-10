Serie C | penalizzazioni per 11 squadre | per la Lucchese -11 in classifica

Clamoroso Serie C - penalizzazioni per 11 squadre : classifiche nuovamente stravolte [DETTAGLI] : penalizzazioni Serie C, RIBALTONI IN CLASSIFICA – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie C, dopo il caos dovuto ai ripescaggi sono arrivate nuove importanti novità e penalizzazioni: undici club di Serie C sono stati sanzionati con punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione, da parte del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare per le violazioni. E’ stato invece prosciolto il ...

Serie C : in arrivo possibili nuove penalizzazioni nei gironi A e C : A lanciare l'ennesima bomba sulla terza Serie italiana è il portale calcioweb.eu. Secondo il noto sito specializzato infatti, è in arrivo una nuova bufera sella Serie C, che potrebbe stravolgere le attuali classifiche. Infatti cinque societa' hanno scelto la via del ricorso contro la bocciatura delle fideiussioni presentate per garantire l'iscrizione al campionato. E tutto sommato va anche meglio rispetto a quanto si temeva inizialmente, quando ...

Bufera Serie C - 5 club nei guai : prima penalizzazioni ed ammende pesantissime poi il rischio esclusione : classifiche stravolte - ecco come possono cambiare [NOME e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie C, in arrivo clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni ed ammende, classifiche stravolte e conseguenze ben più pesanti dei punti di handicap. Nel mirino le fideiussioni presentate da alcuni club e che avrebbero dovuto garantire l’iscrizione al campionato. Inizialmente erano ben 10 i club coinvolti nella vicenda: Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, ...