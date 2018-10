Serie C | 11 punti di penalizzazione per la Lucchese

Serie C - Lucchese penalizzata di 11 punti : ROMA - Una società di Serie B, il Lecce , è stata prosciolta, mentre undici club di Lega Pro sono stati puniti con punti di penalizzazione - da scontarsi nella corrente stagione - da parte del ...

Serie A - chi è l'Anti-Juve? Sei punti di ritardo e sei motivi : Inter e Napoli si candidano : un'etichetta che non piace praticamente a nessuno, due parole: Anti-Juve. Chiedetelo e provate , se ci riuscite, a farvi dire di sì. Non da Carlo Ancelotti, non da Luciano Spalletti. Perché quella è ...

Berlusconi show sul Monza : “puntiamo alla Serie A” : Silvio Berlusconi ha parlato da presidente del Monza, la Serie A nel mirino del club acquistato dall’ex patron rossonero ”Noi vogliamo portare il Monza alla gloria della Serie A…”. Silvio Berlusconi incontra i nuovi sponsor del Monza calcio a Villa Gernetto. Il Cav, neo proprietario della squadra brianzola, spiega ai microfoni di Mediaset che il suo obiettivo è arrivare presto in Serie A. ”Ho sentito molta ...

Serie A Frosinone - Longo : «Spal? Possiamo fare punti» : Frosinone - "La Spal è cresciuta di qualità in questi anni, è diventata una realtà della Serie A. Dovremo fare attenzione al loro modo di fare calcio, propositivo e con individualità di spicco. ...

Serie A1 - verso la terza giornata : TC Prato a caccia di punti : Alessandro Bega, Filippo Baldi, Roberto Marcora e Simone Camposeo gli avversari , con la possibilità di schierare uno fra Ignatik e Pospisil , numero 73 al mondo, . Al contrario la formazione pratese ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della terza giornata. In quattro a quota 15 punti : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 15, mentre resta in scia il Benetton Treviso, vittorioso contro il Pisa, infine prima vittoria del Torino, che batte il Milano; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Donne Etrusche e stacca Ferrara, vittoriosa, ma di misura, con Bisenzio, mentre le Belve Neroverdi passano a Torre del Greco, infine il ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Per fare punti dovremo essere squadra» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa . Il tecnico emiliano parla alla vigilia della difficile gara contro la Lazio . Sul momento dei ducali: " La squadra penso che sia in una ...

Serie A Genoa - Lazovic : «A Torino con voglia di fare punti» : GENOVA - "In effetti siamo rimasti in pochi di quel gruppo" . Darko Lazovic , uno dei pochi alle dipendenze del tecnico Juric durante le precedenti esperienze, fa il punto della situazione ai ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. In cinque a quota 10 punti : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 10, mentre resta in scia il Benetton Treviso, corsaro a Milano, infine riscatto del Riviera, che asfalta il Verona; nel Girone 2 Capitolina e Ferrara continuano nella loro corsa in vetta, ma vincono anche il Bologna e le Donne Etrusche. Il Pisa ancora non è riuscito a recuperare la ...

DIRETTA / Sassari Varese (risultato finale 71-60) : vince la Dinamo - 24 punti per Bamforth (basket Serie A1) : DIRETTA Sassari Varese, risultato finale 71-60: la Dinamo si prende la vittoria con una prova solida, costruita sui 24 punti di Scott Bamforth. Male offensivamente la Openjobmetis di Caja(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Diretta/ Torino Trieste (risultato finale 86-74) streaming video e tv : primi 2 punti al Toro! (basket Serie A) : Diretta Torino Trieste, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaVela ed è valida per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:08:00 GMT)

Serie C Girone C - arriva il ribaltone : 8 punti di penalizzazione - classifica stravolta [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda i campionato di Serie C, ribaltoni in arrivo nel Girone C e classifica che rischia di essere stravolta. Sulla stagione del Matera graveranno infatti 8 punti di penalizzazione, quattro dei quali per recidiva per i debiti di 401 mila euro attribuiti alla precedente gestione societaria. Il presidente Andrisani ha giudicato “inevitabile” la penalizzazione, ha anche precisato che il Matera ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Il nostro obiettivo ora è cambiato - dobbiamo fare punti» : Atalanta-SAMPDORIA 0-1: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie A Tutto sull'Atalanta Serie A Atalanta Gasperini Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Calcio Serie D - una rete di Vono regala i tre punti al Sondrio col Caravaggio : Leggi cronaca, interviste, curiosità, risultati su La Provincia di Sondrio in edicola Sondrio © RIPRODUZIONE RISERVATA