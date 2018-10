Serie B Lecce-Crotone | probabili formazioni e diretta alle 21 Dove vederla in tv

Serie B : crolla il Pescara - accorcia il Benevento. Pari tra Foggia e Lecce : ROMA - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Serie B - Pescara - 1° k.o.. Il Lecce riprende il Foggia : 2-2. Primo sorriso per il Livorno : Nona giornata di Serie B con grandi sorprese: il Pescara si ferma in casa contro il Cittadella, è il Primo k.o. in campionato per gli abruzzesi. Iil derby pugliese giocato allo Zaccheria di Foggia ...

Risultati Serie B - la classifica : spettacolo incredibile tra Foggia e Lecce - passo falso del Pescara [FOTO] : 1/65 Donato Fasano/LaPresse ...

Risultati Serie B - il Palermo vola all’ultimo respiro : beffa nel finale del Lecce [FOTO] : 1/15 Renato Ingenito/LaPresse ...

Serie B - aumentano gli spettatori : Lecce sul podio - Foggia in netto calo - la classifica : Il campionato di Serie B, si sa, è to da milioni di persone in tutta Italia [VIDEO]. Negli ultimi anni sicuramente il marketing e la visibilita' del campionato cadetto sono nettamente migliorati. La visibilita' anche grazie a Sky è cresciuta in maniera esponenziale e la Serie B è entrata in tante case degli italiani. Non è un caso, probabilmente, che quest'anno la media spettatori sia superiore rispetto a quella del campionato scorso. Ovviamente ...

Serie B - risultati della settima giornata : volano Pescara - Lecce e Brescia : Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B il Lecce espugna il Bentegodi di Verona per 2 a 0 grazie ai gol di La Mantia e Mancosu, ma in particolare va segnalato che c’è una nuova capolista: il Pescara di Bepi Pillon, che batte per 2 a 1 il Benevento di Bucchi. A segno Mancuso per il Pescara nel primo tempo, nella ripresa pareggio con punizione di Alessio Viola e dopo 120 secondi gol di Jose Machin per Pescara. Sale a cinque ...

Video/ Verona-Lecce (0-2) : highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata) : Video Verona-Lecce (0-2): highlights e gol dell'anticipo della 7^ giornata di Serie B. I lupi salentini di Fabio Liverani espugnano il Bentegodi, La Mantia e Mancosu stendono gli scaligeri.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:36:00 GMT)

Serie B : Verona-Lecce apre la settima giornata LIVE : Ostacolo Lecce per la capolista Verona protagonista dell'anticipio della 7/a giornata. Big match Pescara-Benevento e Palermo-Crotone, mentre riposa il Cittadella. Il quadro della 7/a giornata , ...

Serie B Lecce - Liverani : «Contro il Verona dobbiamo giocare sereni» : Lecce - Fabio Liverani , allenatore del Lecce , ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Verona : 'Arriviamo alla gara di domani con il Verona un po' delusi per quello che è stata il ...

Serie B Verona-Lecce - arbitra Massimi. Pescara-Benevento : Baroni : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata di andata del campionato di Serie B. Si parte domani sera, con l'anticipo Verona-Lecce, arbitrato da Massimi. Sabato, tra le gare ...

Serie B : Massimi arbitro di Verona-Lecce : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di andata della Serie B, in programma sabato 6 ottobre alle 15.00, riposa il Cittadella,. Brescia-Padova,...

