Serie B | Hellas Verona-Cremonese in diretta tv | partita in chiaro venerdì su Rai Sport

Blastingnews

: Ascoli-Hellas #Verona 1-0, i momenti chiave della partita #HellasVeronaFC ???? #Serie_A - footy90com : Ascoli-Hellas #Verona 1-0, i momenti chiave della partita #HellasVeronaFC ???? #Serie_A - veronasera : SOLITI DIFETTI E POCA DETERMINAZIONE - L'Hellas incappa nella terza sconfitta stagionale - footy90com : Ascoli-Verona: #1-0. Il tap-in di Cavion abbatte l'Hellas #HellasVeronaFC ???? #Serie_A -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Nel weekend verrà disputata la 11ª giornata del campionato diB. Ad aprire il turno sarà l’anticipo traalle ore 21.00 di2 novembre 2018. I tifosi potranno vedere latv insu Rai 1, con streaming su Rai Play. Il match sarà di scena allo stadio Bentegodi e metterà di fronte i ragazzi di Fabio Grosso, che proveranno a balzare al comando della classifica in attesa che giochi il Pescara, e quelli di Andrea Mandorlini, che vorranno tornare al successo per tenersi in scia alle squadre in lotta per i play-off. L’è reduce dalla sconfitta in casa dell’Ascoli per 1-0. Decisivo è stato il goal nel finale di secondo tempo firmato da Michele Cavion per i marchigiani. La, invece, è stata sconfitta dal Venezia in casa per 0-1. Francesco Di Mariano è stato il match winner della sfida allo stadio Giovanni Zini. In attesa di ...