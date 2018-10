Serie A | Cagliari verso la Juventus Farias e Klavan a parte

Biglietti Juventus-Cagliari : come acquistare gli ultimi tickets per l’undicesima giornata di Serie A : Sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e il ...

Video/ Cagliari Chievo (2-1) : highlights e i gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Cagliari Chievo (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena. Sesta sconfitta consecutiva per i veneti, sempre più ultimi(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:09:00 GMT)

Serie A - Cagliari-Chievo 2-1 : il tabellino della partita : CAGLIARI CHIEVO 2-1, primo tempo 1-0, MARCATORI : Pavoletti, Ca, 15' pt, Castro, Ca, 14', Stepinski, C, 34' st CAGLIARI, 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, dal st ...

Serie A - Cagliari-Chievo 2-1 : i sardi volano - Ventura ancora k.o. : Capita di segnare il gol che non vorresti mai fare. Lucas Castro, che a Veronello ci è stato per quattro anni, suggella un'altra grande prova, con un gol da favola che stende , 2-1, il Chievo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Highlights Serie A Cagliari-Chievo 2-1 : Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Cagliari-Chievo- Clima primaverile alla Sardegna Arena e ottima cornice di pubblico. Parte subito forte il Cagliari con un sinistro di Barella da fuori area a lato di poco. Rossoblù pimpanti e agguerriti già dalle prime frazioni di gioco. Al 6′ ci prova ancora Barella, il suo tiro a giro termina abbondantemente sulla sinistra della porta […] L'articolo Highlights Serie A Cagliari-Chievo 2-1: Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Highlights Serie A Cagliari-Chievo : Video Gol - Pagelle e tabellino del match — Bozza : Cagliari-Chievo- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della “Sardegna Arena” tra Cagliari e Chievo. Giornata primaverile e buona cornice di pubblico. Rese note le formazioni ufficiali. Cagliari in campo con il solito 4-3-1-2: confermato il tridente Castro-Pavoletti-Joao Pedro. Negli ospiti out Birsa, dentro Giaccherini dal 1′. Chievo chiamato a riscattare l’ultima sconfitta in […] L'articolo ...

Serie A Cagliari-Chievo e Genoa-Udinese - probabili formazioni e diretta alle 15. Dove vederle in tv : TV : Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. SEGUI Genoa-Udinese IN diretta GENOA , 3-5-2,: Radu; Birashi, Gunter, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouame. All.: Juric. ...

Serie A Chievo - Ventura : «Cagliari? Ho sensazioni positive» : VERONA - Dopo la pesantissima sconfitta contro l' Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell'ex tecnico gialloblu Rolando Maran . Un momento delicato in casa Chievo non solo per i ...

Serie A Cagliari - Pajac a riposo : botta al polpaccio : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista della gara di domenica con il Chievo . Dopo una breve attivazione a secco ed una Serie di esercitazioni tecniche a coppie, la squadra è stata ...

Serie A Cagliari - differenziato per Farias - Klavan e Lykogiannis : Cagliari - Ripresa dei lavori per il Cagliari al centro sportivo di Assemini: i rossoblù hanno iniziato la preparazione in vista della gara di domenica alla Sardegna Arena contro il Chievo , per la ...

Video/ Fiorentina Cagliari (1-1) : higlhights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Fiorentina Cagliari (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella nona giornata del Campionato della Serie A e che si è disputata al Franchi.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Serie A Cagliari - Maran : «Punto importante e meritato» : FIRENZE - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , è soddisfatto dopo il pareggio dei rossoblu, 1-1, contro la Fiorentina. Queste, a Sky Sport, le sue parole: " Sono contento perchè i ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita come l'avevamo preparata in settimana. Siamo andati sotto nel punteggio, ma abbiamo avuto la forza di ...

Serie A - Fiorentina-Cagliari 1-1 : Pavoletti replica a Veretout : Dopo quattro vittorie su quattro gare al Franchi, la Fiorentina viene fermata sull'1-1 dal Cagliari. Gara nel segno di Astori, ricordato al minuto 13 con cori e applausi. Primo tempo condizionato dal ...