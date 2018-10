Sentenza processo Aemilia | così tre anni fa l’Emilia scoprì le infiltrazioni del clan e i

Processo Aemilia - Iaquinta furibondo dopo la Sentenza : “Condannato perché calabrese. Soffro come un cane” : “Mi hanno rovinato la vita sul niente perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la ‘ndrangheta non c’entriamo niente. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente”. Così Vincenzo Iaquinta fuori dal tribunale di Reggio Emilia dopo la condanna a 2 anni nel Processo di ...

Processo Aemilia - Iaquinta condannato a 2 anni. Le urla dopo la Sentenza : 'Vergogna' : L'ex attaccante della Nazionale, della Juventus e dell'Udinese, Vincenzo Iaquinta , è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione nel Processo di 'ndrangheta Aemilia , a Reggio Emilia. L'...

Aemilia - ultima udienza del maxi-processo per ‘ndrangheta in Emilia : verso la Sentenza per 149 imputati : AEmilia, il primo maxi processo per ‘ndrangheta in Emilia Romagna, è alle battute finali. Il presidente del collegio giudicante Francesco Maria Caruso ha chiuso il dibattimento del primo grado e nell’aula bunker di Reggio Emilia martedì 16 ottobre vanno in scena le ultime dichiarazioni spontanee degli uomini alla sbarra. Poi ritiro in Camera di Consiglio e sentenza attesa per i primi di novembre. 149 rinvii a giudizio, due anni e mezzo di ...

Sentenza Massimo Bossetti - oggi la Cassazione/ Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio : le tappe del processo : Sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 05:42:00 GMT)

Sentenza Yara : 10 motivi per cui Bossetti ha diritto ha un nuovo processo : A poche ore dalla Sentenza che separa Massimo Giuseppe Bossetti dal carcere a vita per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, ripercorriamo con il suo avvocato, Claudio Salvagni, tutto l'iter investigativo e processuale che ha portato alla cattura e alla condanna nel muratore di Mapello.Continua a leggere

Omicidio Noemi Durini - pm “18 anni per Lucio Marzo”/ Processo rito abbreviato : Sentenza prevista per giovedì : Omicidio Noemi Durini, pm chiede 18 anni per Lucio Marzo oggi maggiorenne: ultime notizie, Processo con rito abbreviato per delitto di Specchia. giovedì attesa la sentenza del gup(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:13:00 GMT)

Crescent - processo a De Luca : la Sentenza attesa nella notte : La Procura di Salerno replica al governatore Vincenzo De Luca il quale, prima dell'estate, aveva reso dichiarazioni spontanee nel processo che lo vede indagato per abuso d'ufficio per la...

PROCESSO COSENTINO - La Cassazione ha deciso : ecco la Sentenza definitiva : Così l'avvocato Agostino De Caro , legale insieme a Stefano Montone dell'ex sottosegretario all'Economia, commenta la decisione della Suprema Corte di confermare i quattro anni di carcere disposti in ...

Processo a Carminati e Buzzi - pene ridotte nella Sentenza d'appello ma accolta l'aggravante mafiosa : Accolte le tesi dei pubblici ministeri sul Mondo di mezzo. Buzzi dovrà scontare 18 anni e 4 mesi invece di 19 mentre Carminati è passato dai 20 ai 14 anni e sei mesi -