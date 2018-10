Secondo primo esame visivo ossa in Nunziatura forse di donna : Roma, 31 ott., askanews, - Potrebbero anche appartenere ad una donna le ossa ritrovate sepolte sotto il pavimento nel seminterrato della Nunziatura apostolica di Roma, in via Po 27. Questo - a quanto ...

Esercito - spunta il Secondo algoritmo per truccare i concorsi : il primo non funzionava più : Gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli non ci potevano credere. Durante le perquisizioni ai 15 arrestati del concorso degli scandali, quello per il reclutamento di 2013 volontari in ferma quadriennale nell’Esercito che si svolse l’11 febbraio 2016, truccato dalla vendita illegale a botte di migliaia di euro dell’algoritmo che consentiva di superare i quiz senza studiare e di avviarsi alla vittoria, i finanzieri del nucleo tributario agli ...

Secondo gli analisti Red Dead Redemption 2 potrebbe vendere 6-8 milioni di copie nel suo primo fine settimana : Come uno dei giochi più attesi di questa parte del 2018, tutti si aspettavano che Red Dead Redemption 2 di Rockstar facesse molto bene. Ma stando a un nuovo report della società di analisi Piper Jaffray (tramite WCCFTech), il gioco è sulla buona strada per vendere da 6 a 8 milioni di unità nel suo primo weekend.L'azienda è convinta che, essendo tra i più attesi giochi della stagione delle vacanze, insieme a Call of Duty: Black Ops 4, e ...

Classifica Fimi : Alessandra Amoroso debutta al primo posto a 10 anni da Amici. Secondo Scanu : Alessandra Amoroso La ciliegina sulla torta è arrivata. Alessandra Amoroso festeggia i dieci anni dall’inizio della sua carriera, lanciata dall’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, con un primo posto in Classifica. E, proprio come allora, alle sue spalle c’è Valerio Scanu. I due cantanti hanno raggiunto immediatamente la vetta della Classifica Fimi della 41esima settimana (quella relativa alle vendite dal 5 al 10 ottobre 2018). La ...

Scuola - proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e Secondo grado : La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Casa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video all’interno del quale ha voluto illustrare una nuova proposta di legge lanciata dal partito pentastellato per l’introduzione di una nuova materia di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si tratta dell’educazione sanitaria, quale materia finalizzata allo studio della salute e del benessere del cittadino. ...

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : L’Italia pareggia nel Secondo set - ma il 14-25 del primo l’ha estromessa dai Mondiali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Spider-Man PS4 è solo il primo di una lunga serie : il futuro Secondo Marvel : Sono passati pochi giorni dall'uscita di Spider-Man PS4, esclusiva della console Sony che ha conquistato il cuore dei giocatori provenienti anche da altre console concorrenti. D'altronde Insomniac Games, sviluppatore del gioco e di altri titoli eccellenti come il remake di Ratchet&Clank o il futuro remake di Spyro, non è nuova nel realizzare autentiche esperienze indimenticabili, grazie al piglio artistico e ironico che la contraddistingue ...

Il Secondo figlio? Sarà più empatico del primogenito e subirà meno l'ansia materna : ...famiglia con l'arrivo di un secondo figlio e quali sono le dinamiche psicologiche che vengono a stabilirsi per la prole e per i padri e le madri? 'I primogeniti introducono i loro genitori al mondo ...

Il Game Pass è già un primo successo Secondo Microsoft : Sebbene il numero delle console vendute a livello mondiale per questa generazione sia nettamente a favore di Sony, per quanto riguarda gli abbonamenti e i servizi Microsoft è indubbiamente la migliore. Xbox Game Pass, l’abbonamento che a soli 9,99 euro al mese consente l’accesso a oltre 200 giochi tra cui molti titoli AAA alquanto costosi, ha ormai preso piede tra gli utenti della piattaforma e a confermarlo ci ha pensato durante una ...

"Noi non siamo riusciti a rispondere a due grandi sentimenti dell'opinione pubblica italiana. Il primo sentimento è la rabbia - il Secondo è la paura" : "Noi non siamo riusciti a rispondere a due grandi sentimenti dell'opinione pubblica italiana. Il primo sentimento è la rabbia, il secondo è la paura. Se una persona è arrabbiata perché ha perso il posto di lavoro o ha incertezza sul futuro, non è sufficiente rispondere con le statistiche di un'economia che incomincia ad andare bene". Lo sottolinea Marco Minniti, intervistato da Presadiretta nella puntata "La ...

Il primo e il Secondo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A : Ha segnato una doppietta in Juventus-Sassuolo, dopo un'attesa durata tre giornate The post Il primo e il secondo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A appeared first on Il Post.

Primo sciopero dell'anno già il Secondo giorno di scuola in provincia di Cuneo : E' stato proclamato per l'intera giornata di martedì 11 settembre lo sciopero del personale docente, Ata ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, comprese scuole ...

The Walking Dead : The Final Season : Telltale Games ci offre un primo sguardo al Secondo episodio : Lo sviluppatore Telltale Games ci ha offerto un'anteprima del secondo episodio di The Walking Dead: The Final Season, "Suffer the Children". La tanto attesa storia di Clementine è iniziata in agosto, con Telltale Games che ha dato il via alla stagione Finale. Tuttavia, come andrà avanti l'avventura di Clem?Nel video, in arrivo dal PAX West, vediamo Clem svegliarsi da un terribile incubo mentre AJ è seduto sveglio e in agguato, apparentemente con ...

Squash - Europei individuali 2018 : gli azzurri passano il primo turno - ma si fermano al Secondo : La prima giornata dei Campionati Europei individuali di Squash 2018, organizzati presso lo Squash Dome della città austriaca di Graz, ha regalato tre vittorie in altrettanti incontri del primo turno per i ragazzi azzurri guidati dal commissario tecnico Marcus Barrett, che poi però si sono dovuti arrendere al secondo turno contro avversari di alta caratura. Il più atteso di tutti era sicuramente il pluricampione nazionale Yuri Farneti, che ha ...