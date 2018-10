«Se son rose» | il nuovo film di Leonardo Pieraccioni in anteprima

I Simpson : il personaggio di Apu sarà cancellato dopo le numerose polemiche : I Simpson, uno dei cartoni animati più seguiti al mondo, si prepara a dire addio ad uno dei personaggi che per anni ha rivestito uno dei ruoli principali della serie: Apu. Uno tra i pochi personaggi di colore della serie creata da Matt Groening nel 1987, non farà più parte di quel fantastico mondo a causa di innumerevoli polemiche che hanno raggiunto la società negli ultimi periodi. Nonostante il personaggio sia stato parte integrante del ...

Mila Suarez vs Alex Belli a Domenica Live/ "Certe parole possono essere più dolorose di una violenza fisica" : Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Desirée Mariottini - due fermi per stupro e omicidio volontario : rintracciata una terza persona. Indagini proseguono : L’orrore che si ipotizzava è diventato una certezza. Desirée Mariottini è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. A confermarlo sono le Indagini condotte dal personale della Squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo. Gli investigatori, dopo una luga notte di interrogatori e audizioni, hanno fermato due uomini. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, senegalesi senza permesso di ...

URBAN CENTER èFERRARA - Martedì 23 ottobre alle 17.30 nella sede dell'Urban Center - corso Isonzo 137 - Ferrara - prosegue il ciclo di ... : 'Cosa sta succedendo al Palaspecchi?', nuovo appuntamento con 'I dialoghi del Martedì' 22-10-2018 / Giorno per giorno Sarà dedicato al tema " Cosa sta succedendo al Palaspecchi? La realizzazione delle ...

Leonardo Pieraccioni : finite le riprese del nuovo film 'Se son rose' : L'attore e regista Leonardo Pieraccioni ha terminato il montaggio del film 'Se son rose', che è praticamente pronto per la sala, uscita prevista il 29 novembre,. Lo ha annunciato lui stesso oggi ...

Guido Crosetto - la Camera respinge le dimissioni : 187 favorevoli e 285 contrari. “sono lusingato - non me lo aspettavo” : L’aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto le dimissioni del deputato di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. I voti favorevoli sono stati 187, 285 i contrari. Il parlamentare piemontese aveva annunciato di voler abbandonare il seggio per una questione di opportunità: è infatti presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza. “Mi avrebbe infastidito se, quando avessi parlato ...

Regno Unito. Controsenso in autostrada : scontro frontale - muoiono 3 persone : Tre persone sono morte dopo che un 80enne che stava rimorchiando una roulotte lungo l'autostrada M40, nei pressi dell'Oxfordshire, si è schiantato contro altri due veicoli. A perdere la vita due anziani e un uomo di circa 30 anni.Continua a leggere

Maltempo : nubifragi ed esondazioni in Sardegna - numerose richieste di soccorso : Numerosi danni e disagi si registrano in queste ore in Sardegna, a causa di forti temporali, soprattutto in Ogliastra e nel Sarrabus. Situazione critica sulla SS125 in direzione Tertenia (Nu) per l’esondazione del Rio Quirra che ha riversato detriti sulla strada. Al km 93 un camion è rimasto bloccato per l’esondazione che ha invaso la strada: l’autista è all’interno del mezzo, con l’acqua che arriva allo sportello. ...

Dolph Ziggler a SportFair : “sono il più completo! Dean Ambrose? Io dopo il Superman Punch subito avrei…” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Dolph Ziggler, una delle superstar ai vertici della WWE: lo ‘Show Off’ ha parlato del suo compagno di team Drew McYntire, di quanto accaduto a Super Show-Down e della sua mentalità sul ring “Piacere, mi chiamo Dolph Ziggler”, si presentava così quel giovane rampante dai capelli ossigenati e la faccia da schiaffi che andava in giro per il backstage WWE una decina di anni fa. Un’attitudine ...

Rose McGowan al Sunday Times : “Il #MeToo? Una montagna di stronzate. Le attrici attiviste sono codarde e perdenti”. Poi ritratta con un tweet : Il #MeToo? “Una montagna di stronzate”. Le altre attrici attiviste contro Harvey Weinstein? “codarde e perdenti”. Virgolettati pieni di rabbia a firma Rose McGowan. Ad un anno dalla nascita del movimento mondiale contro le molestie e le aggressioni sessuali una delle sue principali paladine sembra prenderne le distanze. Nell’intervista pubblicata sul magazine del Sunday Times la McGowan non ha usato mezze misure ricordando di essere stata ...

Rose McGowan si scaglia contro #metoo : "sono solo str...ate. Le altre attrici attiviste? Codarde e perdenti" : Pare che Rose McGowan non riesca a smettere di far parlare di sé. Dopo la querelle con Asia Argento, la paladina del movimento #metoo si è scagliata contro la sua stessa creatura. In un'intervista al The Sunday Timesl'attrice ha definito il #metoo come "Un mucchio di str...ate" ("bullshit" letteralmente).Non solo. La McGowan ha usato parole durissime anche contro le attrici che hanno fatto parte del movimento, supportandolo ...

Kate Hudson mamma per la terza volta / È nata Rani Rose - avuta dal compagno Danny Fujikawa : Kate Hudson è diventata mamma per la terza volta. È nata Rani Rose, prima figlia femmina dell'attrice, avuta dal compagno Danny Fujikawa(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Maltempo Calabria - torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.