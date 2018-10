Se Halloween ci aiuta a superare le angosce 

lastampa

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Illuminare il buio, per dare un’immagine ai mostri. Sbeffeggiare le paure, per imparare ad affrontarle. Festeggiare la morte, per celebrare la vita. Ecco la notte di, la tradizione che tradizione non era – almeno a queste latitudini - ma che tanta presa ha avuto in noi e nei nostri figli. Le ritualità iniziano e finiscono, si trasformano....