Scuola oltre i confini | insegnanti italiani e del Sud Mediterraneo s' incontrano

Scuola - supplenze ATA 2018/19 : oltre 24.000 i posti liberi - la tabella : I posti rimasti liberi per il Personale ATA dopo le assunzioni 2018/19, quindi validi per le supplenze, sono davvero tanti. Appartengono sia all’organico di fatto, che di diritto. Secondo quanto riportato dalla FLC CGIL sono 13.349, a cui vanno aggiunti quelli accantonati per i servizi di pulizia, ovvero altri 11.552. Sommando le due cifre, arriviano ad un totale di 24.901 posti validi per le supplenze. ritiene quindi, che ci siano le ...

Scuola/ Oltre il limite : la contemporaneità e i suoi testimoni : Cercare di capire il mondo contemporaneo è qualcosa che apparentemente la SCUOLA non può fare. Un corso di Diessse Lombardia permette di farlo in modo diverso. GIANNI BIANCHI(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Uln Consalvo (calcio) - Ciarrocchi : «I numeri della Scuola calcio? Oltre le più rosee previsioni» : Roma – In piena estate Armando Ciarrocchi, responsabile del settore Scuola calcio del Consalvo, aveva espresso fiducia sulle prospettive del settore di base del club capitolino. Un paio di mesi più tardi, lo stesso Ciarrocchi si dice «sorpreso in positivo dell’incredibile exploit che abbiamo avuto in termini numerici. Siamo riusciti ad allestire doppi gruppi per tutte le categorie della Scuola calcio che faranno attività federale e al ...

Eurochocolate - oltre 600 bambini a Scuola di cioccolato : oltre 600 bimbi a lezione di cioccolato con Eurochocolate a Perugia. In programma laboratori, visite guidate, degustazioni e coking class

Filippine - Save the Children : “Oltre un milione di bambini senza Scuola per le devastazioni del “super” Typhoon Mangkhut” : Più di un milione di studenti non può andare a scuola, con il rischio di finire definitivamente fuori dal sistema scolastico. È l’allarme lanciato da Save the Children all’indomani del passaggio del tifone Mangkhut. La tempesta, classificata come un “super” tifone di categoria 5, ha devastato il nord di Luzon nelle Filippine sabato mattina, causando gravi danni a case, scuole e infrastrutture indispensabili. Finora si contano 66 ...

Anch’io sono la Protezione Civile : oltre 7mila partecipanti ai campi Scuola : Giunge al termine l’undicesima edizione dei campi scuola ‘Anch’io sono la Protezione Civile’, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali, regionali e comunali di volontariato, che ha visto, dal 16 giugno al 9 settembre, l’attivazione di 263 campi su tutto il territorio nazionale. Attraverso un percorso didattico di una ...

Scuola - lo spreco della dispersione oltre il 30% : "TuttoScuola" ha calcolato che il costo del fallimento formativo delle nostre istituzioni scolastiche: dal 1995 a oggi la dispersione scolastica ci è costata oltre 55 miliardi

Scuola : oltre 8 milioni di studenti tornano tra i banchi : Quanti studenti siederanno quest’anno fra i banchi? Quante sono le classi nella Scuola statale e qual è l’organico dei docenti? Una panoramica dei principali dati del sistema scolastico italiano per l’anno scolastico 2018/2019 è disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di ...

Scuola - Bussetti : "Sblocchiamo subito oltre 1 miliardo di stanziamenti per edilizia scolastica". : Tempi più rapidi per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole, pagamenti diretti agli Enti beneficiari dei finanziamenti, senza passaggi intermedi. ...

Scuola/ Oltre lo smartphone : istruzioni per superare le colonne d'Ercole : Che cosa guardano i ragazzi di oggi Oltre agli smartphone? La solitudine a cui sembrano condannati si può spezzare? Occorrono degli adulti e l'esperienza reale. GLORIA CUCCATO(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:10:00 GMT)