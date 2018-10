Scuola | le novità nella legge di bilancio | concorsi per neolaureati | alle elementari

Concorsi Scuola ultime notizie : LdB 2019 riscrive accesso alla professione docente - le novità e cosa cambia : La legge di Bilancio 2019 riscrive le modalità d’accesso alla professione docente. Basterà una laurea e 24 crediti in materie pedagogiche per poter partecipare ai prossimi Concorsi: una svolta importante che entrerà in vigore già a partire dal prossimo anno con il nuovo concorso. Concorsi scuola, addio FIT, basterà la laurea per partecipare A darne notizia è il quotidiano economico ‘Italia oggi’, il quale sottolinea come i ...

Scuola - novità cedolare secca su lezioni private docenti : la misura nella bozza della Legge di Bilancio 2019 : In arrivo la cedolare secca sulle lezioni private e sulle ripetizioni dei professori. E’ una delle novità contenute nella bozza di disegno di Legge per la Legge di Bilancio 2019. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’ (martedì 30 ottobre), dal 1° gennaio 2019, i docenti potranno pagare una ‘flat tax’ pari al 15 per cento sui compensi percepiti per le lezioni private. I redditi, quindi, ...

Scuola - novità prova orale concorsi docenti secondo bozza Legge di Bilancio 2019 : Il Governo Conte ha provveduto alla revisione del testo della Legge di Bilancio 2019 dopo la bocciatura ricevuta dalla Commissione Europea: la nuova bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’Economia e della Finanza. Potrebbero arrivare delle importanti novità, in questo senso, per quanto riguarda i concorsi docenti, in base a quanto inserito nel nuovo testo ministeriale. novità nella prova orale dei ...

Scuola - Bussetti chiede 20mila assunzioni in più : priorità infanzia - primaria e il Sud - tutte le novità del Def : Ventimila assunzioni in più rispetto al turnover, con priorità per la Scuola dell’infanzia e primaria. E’ una delle richieste formulate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al Mef, per un inserimento della misura nella prossima Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi‘ (numero di martedì 9 ottobre), l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la qualità del servizio e il tempo ...

Scuola - la maturità 2019 cambia : il Miur illustra tutte le novità/ Focus sulle griglie di valutazione : Scuola, la maturità 2019 cambia: il Miur illustra tutte le novità. Focus sulle griglie di valutazione che i professori utilizzeranno per assegnare i voti durante l'esame(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:19:00 GMT)

Scuola - Miur rende noto il Programma annuale 2018/2019 : contenuto e novità : Il sindacato Flc-Cgil Scuola, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha provveduto a relazionare in merito all’incontro d’informativa sindacale, tenutosi nella giornata di ieri presso la sede del Ministero dell’Istruzione in viale Trastevere: in particolare, l’incontro ha riguardato la nota relativa al Programma annuale 2018/2019. Nella nota viene riportato l’intervento del Direttore generale delle ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Reclutamento docenti - si cambia da subito’ - ecco le novità : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha concesso un’intervista al quotidiano economico ‘Italia Oggi‘: il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha confermato la sua intenzione di cambiare il sistema di reclutamento dei docenti: sono troppi, infatti, i tre anni del FIT, la formazione iniziale e tirocinio. Serve un meccanismo più rapido al fine di ovviare in tempi più brevi al fabbisogno di insegnanti. Bussetti ...

Scuola - Ok della Camera alle videocamere negli asili e a test di controllo sui docenti : ecco le novità : La Lega fa sua la proposta di Forza Italia per l’introduzione nelle aule delle telecamere di sorveglianza. La proposta di legge di Annagrazia Calabria ha ottenuto ieri il sì di Montecitorio per la procedura d’urgenza: ora le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali avranno a disposizione 15 giorni di tempo per riportarla in aula e procedere alla votazione. Poi il passaggio in Senato. Scuola, telecamere negli asili: Matteo Salvini ...

Scuola - novità bonus 500 euro docenti : SPID obbligatorio entro il 2018 - come richiederlo : Il Ministero dell’Istruzione ha confermato il bonus docenti da 500 euro per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di ruolo anche per l’anno scolastico 2018/2019. Per poter utilizzare la somma accreditata, sarà necessario essere in possesso delle credenziali digitali SPID. bonus docenti, novità: obbligatorio lo SPID entro il 2018 La novità è stata anticipata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto ...

Mensa a Scuola - scatta la novità : la decisione che farà felici le mamme : Tra i banchi di scuola torna il pranzo preparato a casa da mamma. È la rivincita del panino. O meglio, del vecchio pasto fai-da-te con cui la scuola dovrà fare i conti. Clemente Mastella perde la guerra del ‘panino libero’ a scuola: dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato infatti ha dato ragione ai genitori che avevano fatto ricorso contro il regolamento con cui il Comune di Benevento, guidato da Mastella, imponeva vietava il consumo a ...

Bussetti svela i suoi piani per la Scuola : novità in vista : Il ministro Bussetti in una lunga intervista concessa al quotidiano La Verità, rivela le sue preferenze per la scuola. Tra le sue preferenze ci sono la settimana corta, pochi compiti a casa, scuole sicure, l’armadietto in classe e abiti decorosi in classe. Entriamo nel dettaglio. Sicurezza sulla scuola, le parole di Bussetti “Sull‘edilizia scolastica abbiamo […] L'articolo Bussetti svela i suoi piani per la scuola: novità ...