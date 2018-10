Scuola | assunzioni docenti e ATA ultime notizie | ‘Ministro Bussetti | dove sono finiti

Scuola : non c'è traccia di assunzioni - promesse s'infrangono nella legge di Bilancio : ... sarà l'ultima volta? Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore Quale pensione con 20 anni di contributi? Ecco quanto costa mantenere un figlio all'università Quali sono gli ...

Scuola : non c'è traccia di assunzioni - promesse s'infrangono nella legge di Bilancio : Non c'è traccia del "pacchetto" di 27.400 assunzioni di insegnanti a Ata che il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , ha presentato in vista del prossimo anno scolastico: nella bozza modificata ...

Manovra - bozza : Scuola - autorizzate assunzioni personale Ata da 2019/20 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Concorso per Scuola Infanzia e Primaria : bando - posti - titoli e assunzioni : La risposta alla domanda “Quando sarà pubblicato il bando per il Concorso straordinario Infanzia e Primaria?” non esiste ancora. Il Decreto Dignità stabilisce che il contenuto del bando…”è da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Ciò fa pensare che venga pubblicato tra ottobre e novembre, ma una data esatta non è possibile fornirla. Col bando si ...

Scuola - Bussetti chiede 20mila assunzioni in più : priorità infanzia - primaria e il Sud - tutte le novità del Def : Ventimila assunzioni in più rispetto al turnover, con priorità per la Scuola dell’infanzia e primaria. E’ una delle richieste formulate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al Mef, per un inserimento della misura nella prossima Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi‘ (numero di martedì 9 ottobre), l’obiettivo sarebbe quello di aumentare la qualità del servizio e il tempo ...

Scuola - precariato : è caccia ai supplenti - disastro assunzioni ma il Miur non si muove : Un avvio di anno scolastico 2018/9 problematico e non poteva essere altrimenti. E’ nuovamente caccia alle supplenze, diretta conseguenza del flop delle assunzioni docenti per il 2018/9. Sono ancora diverse le cattedre da assegnare e gli Uffici scolastici hanno preso in mano la ‘patata bollente’, cercando di trovare il maggior numero di soluzioni dalle convocazioni per scorrimento delle graduatorie di istituto. E’ ancora ...

Scuola - assunzioni precari con 36 mesi : si chiede inserimento ‘Disposizioni ddl Pittoni in Legge di Bilancio 2019’ : Il disegno di Legge N. 355 contro l’illegittimità della normativa vigente nel nostro Paese sui contratti a termine è stato formalmente presentato dal Presidente della Commissione Cultura del Senato, Mario Pittoni. Un disegno di Legge che intende porre fine al ricorso sistematico al personale precario anche quando il supplente ha superato la soglia dei 36 mesi di servizio, soglia che l’Unione Europea ha giudicato come legittima per ...

Scuola - assunzioni docenti : Miur recupera 10mila posti - pronto decreto ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione corre ai ripari per cercare di risolvere la delicata questione del ‘flop assunzioni‘: il dicastero di Viale Trastevere, infatti, avrebbe intenzione di introdurre una seconda tranche di assunzioni con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2018 e decorrenza economica dalla data di sottoscrizione del contratto. assunzioni docenti anno scolastico 2018/2019: il Miur corre ai ...

Scuola - dati ufficiali Miur : flop assunzioni docenti - ecco i numeri di un disastro annunciato : Il ministero dell’Istruzione ha fallito, ancora una volta, l’operazione assunzioni docenti. Sei cattedre su dieci sono rimaste vuote, una percentuale altissima. Un sistema di reclutamento che deve essere totalmente rivoluzionato, è la Scuola, prima di tutto, a chiederlo. Su 57.322 posti autorizzati dal Mef per l’anno scolastico 2018/2019, le assunzioni sono state solamente 25.105, vale a dire il 43,8 per cento, meno della ...

Scuola - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

Scuola - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno 'scandalo tutto italiano' : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, a fronte di bisogni purtroppo sempre maggiori, ...

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno 'scandalo tutto italiano' : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, a fronte di bisogni purtroppo sempre maggiori, ...

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno ‘scandalo tutto italiano’ : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, […] L'articolo Scuola, assunzioni docenti ...