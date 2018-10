Scienza | César Hidalgo vince il premio Lagrange-Fondazione CRT

meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il vincitore dell’undicesima edizione delCRT, ilistituito dallaCRT – Cassa di Risparmio di Torino e coordinato dallaISI – Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino, è, scienziato di origine cilena oggi professore al MIT di Boston. Giovedi 15 novembre alle 18 avrà luogo la cerimonia di consegna delnell’elegante cornice del Piccolo Teatro Regio di Torino. Nato nel 1979, laureato in fisica all’Universidad Catolica de Chile, con PhD a Notre Dame (Indiana, USA) e postdoc a Harvard,è professore associato di Media, Arts and Sciences presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston, dove dirige il gruppo di ricerca Collective Learning. Nel 2014 è stato co-autore di The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, un volume che misura la situazione ...