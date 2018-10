Sci alpino | cinque gli slalomisti in raduno in Svezia | Manfred Moelgg guida il gruppo

Sci alpino - Italia dello slalom in allenamento a Kabdalis : gli azzurri convocati - ci sono Gross e Moelgg : La stagione invernale è ormai entrata nel vivo, per gli uomini la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino deve ancora iniziare visto il rinvio del gigante di Soelden e l’attenzione si sposta verso le prove di Levi (slalom il 18 novembre). Nel frattempo l’Italia dello slalom si sposta a Kabdalis (Svezia) per un lungo periodo di allenamento da domenica 4 novembre a giovedì 15 novembre. La nostra Nazionale sarà composta da cinque ...

Sci alpino - quando torna in gara Sofia Goggia? I tempi di recupero dall’infortunio - possibile rientro a Cortina. Obiettivo Mondiali : Sofia Goggia si era allenata duramente nel corso dell’estate stimolata da un grande sogno nel cassetto: provare a vincere la Coppa del Mondo assoluta di sci alpino, impresa mai riuscita a nessuna italiana. Il progetto è stato invece rinviato all’annata 2019-2020 a causa di un brutto infortunio in cui la campionessa olimpica di discesa libera è incappata lo scorso 19 ottobre nel corso di un allenamento di gigante a Hintertux, in ...

Sci alpino - Vivien Insam : “Sono pronta al rientro. In slalom andiamo forte in allenamento - dobbiamo ripeterci in gara” : 4 gennaio 2011: Manuela Moelgg giunse terza nello slalom di Zagabria. Da allora l’Italia non ha più ottenuto alcun podio in Coppa del mondo tra i rapid gates in campo femminile. Una crisi lunghissima, se consideriamo che in 10 anni sono maturate appena due top3 nel circuito maggiore (oltre alla Moelgg, da segnalare il secondo posto di Nicole Gius il 4 gennaio 2009, sempre a Zagabria). L’ultima vittoria risale invece al 29 dicembre ...

Sci alpino - doppio appuntamento di Coppa Europa ad Andalo giovedì 13 e venerdì 14 dicembre : Il 13 e 14 dicembre torna la Coppa Europa femminile alla Paganella con un doppio gigante ad Andalo La Coppa Europa di sci alpino ha ormai preso dimora fissa ad Andalo e nella Skiarea Dolomiti Paganella, che giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 torneranno a ospitare un doppio appuntamento del circuito continentale femminile, organizzato in tandem da Ski Team Paganella e Consorzio Paganella Ski. Teatro delle due giorni, che prevede la ...

Sci alpino - test atletici per gli azzurri di Coppa Europa : Marsaglia e Simoni a Olgiate Olona : Coppa Europa, test atletici anche per Marsaglia e Simoni. E gli slalomisti tornano a casa in anticipo test atletici a Olgiate Olona, provincia di Varese, anche per Matteo Marsaglia e Federico Simoni, che fanno parte della squadra discipline veloci di Coppa Europa: mentre i loro compagni avevano già effettuato i test la settimana scorsa, i due sciatori sono stati convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi per la sera di martedì 30 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden : tra i convocati presenti anche Nani e Moelgg : La stagione di Coppa del Mondo dello sci alpino [VIDEO] parte sabato 27 ottobre con la prima gara dell’edizione 2018/2019, il tradizionale gigante femminile di Soelden: prima manche alle ore 10, seconda manche alle 13 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport: agli stessi orari, ma domenica 28, il gigante maschile. Meteo permettendo, ovviamente, perché le turbolenze climatiche sono ormai diventate una costante da tenere in considerazione, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone convince subito - rimandata Marta Bassino : La Coppa del Mondo di sci alpino si è aperta subito con un podio per l’Italia ed è quello ottenuto sabato da Federica Brignone in gigante. Un secondo posto davvero eccellente per la valdostana, che si era presentata a Soelden non in condizioni perfette per via dell’infortunio che l’ha tenuta ferma questa estate per oltre un mese e che le ha condizionato notevolmente la fase di preparazione. Nonostante i tanti punti di domanda ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : si terrà in Alta Badia il 18 dicembre il gigante maschile cancellato oggi a Soelden : L’ufficialità arriverà soltanto domani, ma l’ANSA anticipa i tempi e dà per certi data e luogo del recupero dello slalom gigante maschile cancellato stamane in quel di Soelden a causa del maltempo. La gara austriaca sarà disputata con tutta probabilità in Italia già nel mese di dicembre. Le indiscrezioni danno per certa infatti la disputa della gara in Alta Badia, sulla Gran Risa, martedì 18 dicembre. La motivazione principale sta ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv : Dopo il consueto antipasto di Soelden, anche se dimezzato vista la cancellazione dello slalom gigante maschile (clicca qui per la notizia), la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si prende subito una pausa, prima di fare rotta verso nord per il secondo weekend di gare. Gli atleti si ripresenteranno ai cancelletti di partenza nel fine settimana del 17/18 novembre 2018, sulla neve di Levi, in Finlandia, per i primi due slalom speciali ...

Sci alpino - Markus Waldner : “Domani la decisione su dove recuperare il gigante di Soelden” : Per il secondo anno consecutivo niente tappa d’apertura in Austria: il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. In un’intervista al presentatore di ORF Rainer Pariasek, il direttore di gara della FIS Markus Waldner ha spiegato i motivi della cancellazione ...