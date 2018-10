Scherma | Coppa del Mondo 2018-2019 | Mara Navarria per confermarsi la numero uno | Fiamingo

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mara Navarria non vuole fermarsi. Ora il mirino è su Tokyo 2020 : Tra due settimane comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma e si riprenderà proprio dalla spada femminile, con la gara di Tallinn. Proprio in Estonia, l’anno scorso, a trionfare fu Mara Navarria, in quello che è stato il viatico ad una stagione semplicemente eccezionale per la friulana. Da quel momento sono arrivate anche la vittoria di Budapest ed il secondo posto di Doha, con Mara che ha raggiunto la posizione numero uno del ...

Calendario Coppa del Mondo Scherma 2018-2019 : le date e il programma delle tappe : Sta per ripartire la Coppa del Mondo di scherma. La prossima settimana a Tallinn (spada femminile) ed Orleans (sciabola femminile) ci saranno le prime prove stagionali. Come sempre grandissima attesa per l’Italia che nella scorsa stagione aveva festeggiato la vittoria delle coppe di Alessio Foconi (fioretto maschile) e Mara Navarria (spada femminile). Questo il Calendario completo della Coppa del Mondo arma per arma FIORETTO ...