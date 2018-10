Sbloccata la doppia SIM sui nuovi iPhone È ora che i gestori telefonici italiani si

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Apple ha lanciato il guanto di sfida agli operatorisulla dual-SIM, ovvero la possibilità di far convivere su un terminale due numeri, aggiungere un piano dati per un altro paese oppure avere piano telefonico e dati separati. Da ieri, grazie all’ultimo aggiornamento software iOS 12.1, suXS,XS Max eXR non c’è più il “lucchetto” alle SIM. Com’era stato anticipato in sede di presentazione stampa, la nuova linea smartphone è dotata sia di uno slot per una SIM fisica che di un chip che ne virtualizza un’altra – detto appunto e-SIM (electronic SIM). In pratica, d’ora in poi sarebbe possibile far convivere utenze o servizi di fornitori diversi sullo stesso terminale. Il condizionale è d’obbligo poiché solo alcuni operatori di vari paesi hanno siglato un accordo con l’azienda. È il caso di Vodafone España, ...