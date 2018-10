Savona - Incendio al porto | oltre mille auto in fiamme - VIDEO

Savona - Incendio al porto - oltre 1.000 auto in fiamme - VIDEO : Stando a una prima sommaria stima, sarebbero circa mille le automobili distrutte in un Incendio divampato nella notte del 29 ottobre scorso in un terminal del porto di Savona. Si tratta di esemplari di numerose marche che stazionavano nellarea di stoccaggio: Suv, compatte, multispazio e persino un gran numero di auto di lusso come Maserati. Colpa di un corto. In merito alle cause di questo disastro, per fortuna solo economico, si ipotizza, in ...

Maltempo innesca incendio in porto a Savona : distrutte centinaia di auto - molte Maserati : Una violenta mareggiata ha invaso l'area del porto dove erano stoccate migliaia di auto nuove in attesa di essere imbarcate . Le batterie delle vetture non avrebbero retto all'acqua salata, esplodendo e innescando un terribile rogo che ha distrutto centinaia di veicoli. Le fiamme domate dai pompieri solo dopo diverse ore di lavoro.Continua a leggere

Savona - incendio nella sede dell’Autorità Portuale : si cerca il “punto di fuoco” : In corso le operazioni di bonifica nella sede dell’Autorità Portuale a Savona, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio: in riferimento alle origini del rogo, si ipotizza un corto circuito verificatosi sul tetto, dove si trova l’impianto fotovoltaico. Scartata l’ipotesi dolo: l’incendio avrebbe quasi certamente origini accidentali. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di rogo colposo incaricando i ...

Incendio Savona : domate le fiamme - ancora ignote le cause del rogo : domate dopo circa 3 ore le fiamme che hanno lambito e distrutto il palazzo della nuova sede dell'Autorità portuale di Savona. Lo confermano i vigili del fuoco che, però, non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio bruciato. Prematuro individuare le cause dell'Incendio: le indagini sono affidate ai carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Savona, Ilaria ...

