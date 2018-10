Santa Marinella | kytesurfer sbatte la testa sugli scogli | sviene e muore

Santa Marinella. Esplosione in villa : morto Ermanno Raffi : Un morto sul litorale romano in seguito ad un incidente. Potrebbe essere stata una bombola di gas a provocare l’Esplosione

Santa Marinella - esplosione in una villetta. Un morto : Questa notte, verso le 2, si è verificata una grave esplosione in una villetta a schiera a Santa Marinella, in provincia di Roma. Un'abitazione in via dei Gladioli è crollata, probabilmente a causa di una bombola di gas che ha provocato la deflagrazione al primo piano. Il proprietario della casa in cui è avvenuta l'espulsione, un uomo di 63 anni, ha perso la vita. Il suo corpo è stato estratto dalle macerie. Cinque appartamenti vicini alla ...

