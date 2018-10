Samsung Galaxy S6 | S6 edge e S6 edge Plus si aggiornano con le patch di ottobre

Lo smartphone flessibile di LG al CES 2019 - forse anche il Samsung Galaxy X : Lo smartphone flessibile di casa LG potrebbe arrivare al CES 2019 di Las Vegas, come del resto il Samsung Galaxy X, almeno secondo gli ultimi rumors. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il produttore coreano starebbe lavorando strenuamente per portare il dispositivo all'evento del prossimo gennaio, così da dominare la scena di questo nuovo segmento almeno nel primo periodo. Parliamo in questi termini in quanto è ormai risaputo che ...

Fortunati i Samsung Galaxy S9 : modalità DeX senza dock con Android Pie : Un'altra delle grandi novità in programma per il Samsung Galaxy S9 a partire dall'aggiornamento ad Android 9.0 Pie potrebbe consistere nella possibilità di attivare la modalità DeX senza necessità di ricorrere ad una specifica dock. Vi siete spesso trovati improvvisamente fuori casa e nelle condizioni di dover utilizzare il vostro dispositivo in modalità DeX, non avendo però con voi una dock (succede più spesso di quanto si pensi)? Sappiate ...

DeX dockless su Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie e AR Emoji sul Samsung Galaxy J7 Duo : Tante novità in casa Samsung: nuova modalità DeX per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, AR Emoji su Samsung Galaxy J7 Duo e molto altro. L'articolo DeX dockless su Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie e AR Emoji sul Samsung Galaxy J7 Duo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : fotocamera da 48 megapixel : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S10, che di solito coincide con il Mobile World Congress che si tiene a Barcellona a fine febbraio. Le voci su questo nuovo smartphone però leggi di più...

Samsung Galaxy S9 viene proposto da Vodafone ad alcuni clienti a 479 - 99 euro : Siete alla ricerca di uno smartphone affidabile, con un'interfaccia che consenta parecchio margine di personalizzazione e siete dei clienti Vodafone? L'articolo Samsung Galaxy S9 viene proposto da Vodafone ad alcuni clienti a 479,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Con l’Infinity-V il Samsung Galaxy X : brevetto appena depositato : Il Samsung Galaxy X, sempre che sia questo il nome del primo device flessibile del colosso sudcoreano, potrebbe adottare un display Infinity-V, come emerso dalla recente registrazione da parte del produttore asiatico presso gli enti di competenza. Trattasi di un brevetto di cui non si sa ancora molto, che dovrebbe fare seguito a quel Infinity Display che ha fatto le fortune del Galaxy S8 e tutti i modelli successivi che l'hanno utilizzato ...

Patch di ottobre anche per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone e Tre : A distanza di qualche giorno dai modelli no brand, Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone e Tre si aggiornano in Italia con le Patch di sicurezza di ottobre 2018. L'articolo Patch di ottobre anche per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone e Tre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il nuovo display Infinity-V : Samsung ha da poco fatto registrare il marchio Infinity-V: potrebbe essere questo il nome del display degli smartphone della serie Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il nuovo display Infinity-V proviene da TuttoAndroid.

In corsa l’aggiornamento XXU4CRJ5 su Samsung Galaxy S8 Vodafone : cosa comporta? : Un momento particolare per il Samsung Galaxy S8 brand Vodafone, che riprende ad aggiornarsi dopo un certo periodo di pausa. Gli ex top di gamma griffati dall'operatore rosso hanno iniziato a ricevere l'upgrade contraddistinto dalla sigla G950FXXU4CRJ5, che reca con sé la patch di sicurezza di ottobre 2018. La diffusione sta avvenendo in questi frangenti a ridosso dei canali OTA (Over-The-Air) e tramite il software proprietario Smart Switch, ma ...

Resuscita anche il Samsung Galaxy S9 Plus e S9 TIM con l’aggiornamento di ottobre : Dopo una lunghissima attesa, finalmente inizia a muoversi qualcosa per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 Plus o di un S9 brandizzati TIM. Dopo l'ultimo aggiornamento ufficiale che vi abbiamo riportato sulle nostre pagine durante il mese di luglio, infatti, oggi 30 ottobre ci sono alcune importanti segnalazioni da parte del pubblico che potrebbero aprire una volta per tutte importanti scenari in questo senso. Cerchiamo ...

Sempre più fotocamere sui Samsung Galaxy - design salvo senza maxi spessore : I Samsung Galaxy sono pronti ad ospitare Sempre più fotocamere nel loro modulo principale e perché no, anche su quello anteriore. Ora più che mai, grazie alla presentazione di nuovi sensori da parte del produttore, davvero innovativi e rivoluzionari. Come ci racconta SamMobile, i Samsung Galaxy del futuro ospiteranno due nuovi sensori di immagine con pixel da 0,8 micrometri (µm): si tratta di unità davvero contenute nelle dimensioni, pensate ...

Smartphone Android in offerta oggi 29 ottobre : Huawei P20 Lite - LG G7 ThinQ - Moto G6 Plus - Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: HTC U11, LG G7 ThinQ, Huawei P20 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 ottobre: Huawei P20 Lite, LG G7 ThinQ, Moto G6 Plus, Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Come risparmiare batteria coi Samsung Galaxy : arrivano 4 suggerimenti ufficiali : Uno dei problemi più grandi per chi è in possesso di uno smartphone riguarda senza ombra di dubbio la durata della batteria, anche con un Samsung Galaxy. I modelli coreani al pari di quelli concepiti dai principali competitor dell'azienda, infatti, a lungo termine sono per forza di cose soggetti ad un calo delle prestazioni in termini di autonomia. Probabilmente è per questo motivo che lo stesso colosso asiatico ha deciso di rendere ufficiali ...

Samsung Galaxy A3 (2017) - ASUS ZenFone 5 - ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre : Samsung, ASUS e Huawei hanno cominciato a rilasciare, seppur in evidente (ma giustificabile) ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 rispettivamente per Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.