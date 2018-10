Salvini | dare più spazio a sport' piccoli'

Migranti - i rimpatri coatti segnano il passo. E Salvini ora punta su quelli volontari per rimandare a casa 2700 persone in tre anni : 'Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso'. I ...

Salvini a Renzi : “Vuoi dare lezioni dopo aver massacrato l’Italia per 6 anni” : Matteo Salvini, in diretta Facebook dal Qatar replica a Matteo Renzi: "Tu firmi commesse per miliardi in Qatar e poi in Italia c'è il Pd, c'è Renzi che protesta e ti cadono le palle. Hai governato sei anni e non hai fatto nulla se non massacrare gli italiani e ora tu dai lezioni a noi? Ma dove eravate negli anni passati? Gli italiani non sono scemi".Continua a leggere

Brasile : Salvini - lieto di andare a prendere personalmente Battisti : 'Non vedo l'ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e portarlo nelle patrie galere'...

La Lega non intende aspettare più. Il M5S deve dare l’ok al DL di Salvini : La Lega potrebbe perdere la pazienza, il M5S deve accellerare e dare l’ok al Decreto di Matteo Salvini, la Lega non intende attendere più La Lega sta cominciando sul serio a perdere la pazienza. Basta questa la linea del partito di via Bellerio – con l’opposizione interna alla maggioranza, il caso Desiréeha reso ancor più urgente l’approvazione delle norme volute dal Viminale. «Non sarebbe successo nulla se il dl fosse ...

Salvini : imprenditori hanno resistito - nostro impegno andare avanti : Verona, 25 ott., askanews, - 'Ringrazio il Veneto, ringrazio gli imprenditori italiani che hanno resistito nonostante tutto. E quindi auguro buon dialogo, buona crescita, a nome di tutto il governo ...

Salvini “Manovra non cambia - Ue può mandare letterine fino a Natale”/ Contro Moscovici - “attacco a economia” : Manovra, Salvini: "Ue può mandare letterine fino a Natale, ma la Legge non cambia". Ultime notizie e sContro con Europa e Moscovici: "è attacco all'economia Italia"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:43:00 GMT)

Salvini : "L'Ue insiste con gli schiaffoni? Viene voglia di dare più soldi agli italiani" | Berlino : sosteniamo la Commissione : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Manovra - Salvini tira dritto : "La Ue può mandare letterine fino a Natale" : 'Noi tiriamo dritto, Bruxelles può mandare dodici letterine fino al 25 dicembre quando la porta Babbo Natale. Noi rispettosamente e educatamente diciamo: prima vengono gli italiani'. Il vice Premier e ...

Salvini risponde alle critiche Ue : “Può mandare letterine fino a Natale - non cambiamo la manovra” : «Da Bruxelles possono anche mandare 12 letterine, da qui fino a Natale, ma la manovra non cambia», ha ribadito a Rtl 102,5 il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini commentando la bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue. «Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». ...

Salvini risponde alle critiche Ue : "Può mandare letterine fino a Natale - non cambiamo la manovra" : Tanto che le parole del commissario Ue al Bilancio Pierre Moscovici, che definisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria un 'interlocutore credibile', sono accolte da un esponente di spicco del ...

Manovra. Salvini : Bruxelles può mandare 12 letterine - ma non cambia : Conte: fondamenti economia Italia solidi "Siate sicuri che i fondamenti della nostra economia sono forti soldi e il governo farà la sua parte" per aiutare le imprese a crescere. Cosi' il presidente ...

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non arretreremo - possono mandare anche 12 letterine” : Matteo Salvini, durante l'intervista ai microfoni di Rtl 102.5, dichiara apertamente che il Governo italiano non tornerà indietro di un passo sulla Manovra, nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea. La decisione dell'Europa, infatti, secondo il ministro dell'Interno non è altro che "un attacco pregiudiziale all'economia italiana".Continua a leggere

Salvini : "Se la Ue insiste a tirare schiaffoni mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani" : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Salvini : a Roma i 5S potevano dare qualcosa di più : Roma – “A Roma i 5 stelle potevano fare di meglio, anche se hanno ereditato una roba sovrumana. Mi aspettavo di piu’ come tutti i Romani, un vero cambiamento”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Salvini: a Roma i 5S potevano dare qualcosa di più proviene da RomaDailyNews.