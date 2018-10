Salvini | sempre per la Tav ma valuteremo | Se governassi solo farei cose più

Legittima difesa - ok Senato “sempre proporzionata all’offesa”/ Ultime notizie - Salvini “dalle parole ai fatti” : Legittima difesa, l'ok del Senato: "sempre proporzionata all'offesa". Ultime notizie, vince Salvini: "dalle parole ai fatti". Le critiche dalle opposizioni, specie il Partito Democratico(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Luigi Di Maio : “Manina sul condono un errore? Lo chiariremo - con Salvini risolviamo sempre” : Luigi Di Maio da Lucia Annunziata su Rai Tre: "Se c'è stato errore o dolo questo poi lo chiariremo. Ho sempre fatto per anni una battaglia contro Equitalia e l'Agenzia delle Entrate per difendere le persone afflitte dal fisco. Nel decreto non c'è un condono perché già esiste una dichiarazione integrativa".Continua a leggere

Sempre meno migranti nei Cara. Salvini : "Perché Pd non governa" : La linea politica di Matteo Salvini per quanto riguarda l'immigrazione è da subito stata molto chiara: bloccare l'arrivo selvaggio dei migranti.Per fare questo, il vice premier leghista ha chiuso i porti e ha voluto un decreto Immigrazione-Sicurezza con delle regole precise. Ma questo non basta perché ci sono i soliti della sinistra che trovano il modo di dire qualcosa. E questa volta cosa c'è che non va? La paura del Pd, in particolare del ...

Riace - Salvini : “Il post con il video del pregiudicato per attaccare Lucano? Faremo verifiche sempre più attente” : Quarantotto ore dopo arrivano le scuse. Anzi no: Matteo Salvini non si scusa per aver pubblicato il video di un pregiudicato per attaccare Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Però ammette implicitamente il grave errore compiuto dallo staff che gli gestisce i social network. “Sì, quel post l’ho preso da un importante organo di informazione ...

L’ESPRESSO REPLICA ALL’ATTACCO DI MAIO-Salvini/ “Il conformismo ha sempre bisogno di nemici” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:10:00 GMT)

La Battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui migranti si fa sempre più politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Dl Salvini - don Ciotti : “Rischioso vendere i beni confiscati. I boss provano sempre a riprendersi le proprie ricchezze” : Rimettere sul mercato la “roba” dei boss, cioè i beni immobili e le aziende confiscate ai padrini di Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e Sacra corona unita. A prevederlo è una norma inserita nel dl Salvini, il decreto sicurezza approvato il 24 settembre dal governo. Una legge che riporta d’attualità il dibattito sull’utilizzo dei patrimoni sottratti alle cosche, storicamente legato soprattutto a un interrogativo: ...

Matteo Salvini - la donna con cui vuole espugnare Firenze e cancellare per sempre Matteo Renzi : L'onda verde leghista che ha travolto la Toscana già alle ultime elezioni Politiche e poi alle Comunali punta dritto verso Firenze, patria del Renzismo, tra le ultime roccaforti rosse rimaste in piedi.

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre più legato ai 5S : Una simpatica rimpatriata, o poco più. Che sdogana la candidatura di Marcello Foa per la presidenza Rai, fortemente voluta dalla Lega, e getta le basi di alcune alleanze di centrodestra per le prossime elezioni regionali, dall’Abruzzo alla Basilicata (come insisteva Forza Italia). Era tutto già scritto alla vigilia. sempre secondo copione, Berlusco...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre più legato ai 5S : 'I rapporti con Berlusconi sono sempre stati buoni', aveva sviolinato, 'ne ho enorme stima perché è stato un grande nella politica, nel calcio, nell'editoria, nella televisione', tutto rigorosamente ...

Salvini denuncia "l'invasione di campo" dell'Anm : "Difesa è sempre legittima" : Di nuovo polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i magistrati. Il presidente dell'Anm, Francesco Minisci, ribadisce le critiche sul ddl sulla legittima difesa ed esprime anche preoccupazione per "una eventuale 'liberalizzazione' della vendita di armi", provocando l'immediata reazione del segretario leghista, che parla di "invasione di campo".Dopo che nelle scorse settimana lo scontro si era concentrato sull'indagine promossa ...

