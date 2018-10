Salvini | rimpatri volontari meno costosi

Gendarmi francesi tentano rimpatrio migrante su treno italiano - fermati dai ferrovieri. Ira di Salvini : «Rispettateci» : 'Aggiungiamo un altro capitolo al lungo elenco di lamentele. L'Italia pretende rispetto!'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta 'l'ennesimo episodio di arroganza francese', ovvero il ...

Fazio invita Lucano in trasmissione - Crozza : “Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona” : In apertura della puntata di ieri sera di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai 1, Maurizio Crozza ha commentato l’intervista di Fabio Fazio a Domenico Lucano, Sindaco di Riace ospite Domenica a Che Tempo Che Fa: “Fabio, Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona, ma dimmi, com’è un uomo di sinistra visto da vicino?” E ha proseguito: ” Capisci, che sono in via di estinzione? Di sinistra in Italia ci sono rimasti solo ...

Salvini mostra il polso fratturato su Instagram : 'I rimpatri? Li firmerò con la mano sinistra' : Il ministro: 'Alla mia età fare sport, nel mio caso andare a correre la sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo, può essere molto pericoloso!'

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - "Non esiste" : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti": Berlino, "per ora stop a voli charter"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Voli migranti - Berlino risponde a Salvini : "Continueremo i rimpatri previsti da Dublino" : "Per quel che riguarda leregole di Dublino, con l'Italia c'è un processo collaudato, laprassi va avanti, dal nostro punto di vista non e' cambiatonulla, e a questo continueremo ad attenerci" dicono al ministero dell'Interno tedesco. Salvini aveva minacciato di chiudere gli aeroporti

Salvini e la chiusura degli aeroporti - Gentiloni : “Ha aumentato i rimpatri - ma verso l’Italia” : Tante le reazioni alla minaccia del vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno di chiudere gli aeroporti a eventuali charter tedeschi con migranti "dublinanti" a bordo. E l'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni attacca: "Quanto è faticoso essere cattivi... Salvini è riuscito solo ad aumentare i rimpatri verso l'Italia".Continua a leggere

Salvini triplica centri di rimpatrio. ?Ecco quanti migranti deve espellere : Diciamolo chiaramente: il dl Immigrazione approvato dal Consiglio dei ministri non risolverà all"istante i problemi sorti dopo anni di immigrazione incontrollata. Sarebbe impossibile. La bacchetta magica è prerogativa di Mago Merlino, non di chi governa la cosa pubblica. Soprattutto se chi ha la toppa in mano si ritrova un buco così grande che non basterebbe neppure una coperta a coprirlo del tutto.Da qualche giorno politici e media di sinistra ...

Migranti - verso rimpatri più veloci : Salvini pressa Tunisi. E ora punta sul Niger : Prossima tappa sarà il Niger, anche se, intanto, il ministro del'Interno Matteo Salvini riesce a incassare solo un impegno da parte della Tunisia riguardo ai rimpatri e alle espulsioni, la...