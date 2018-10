Blastingnews

: #Salvini attacca Renzi: 'Gli italiani non sono scemi, che hai fatto in 6 anni di Governo?' - LegaSalvini : #Salvini attacca Renzi: 'Gli italiani non sono scemi, che hai fatto in 6 anni di Governo?' - AnnaAscani : Al Forum del Pd purtroppo c’è chi attacca Renzi, anziché Salvini e Di Maio. E alcuni, generosamente nominati Minist… - TgLa7 : #manovra: Manovra: Salvini, bocciatura Ue? Non cambia nulla Speculatori si rassegnino, indietro non si torna. Bruxe… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Matteosceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l'attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C'è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di prendere contatto VIDEO con un Paese diverso da quello che si descrive e da cui può esserci l'opportunita' di veicolare investimenti nel Made in Italy senza snaturarne l'essenza. L'occasione, però, è utilizzata anche per lanciare un messaggio chiaro ad alcune delle personalita' che osteggiano maggiormente la sua figura. Tra queste c'è sicuramente Matteo. Nei giorni scorsi era arrivato l'attacco di MatteoMatteo, attraverso ...