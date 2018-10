Salute | l’indagine | il 95% degli italiani non “allena” il cervello

meteoweb.eu

: #Indagine sulla salute in ##Svizzera 2017: Nel 2017 l'85% della… - salutedomani : #Indagine sulla salute in ##Svizzera 2017: Nel 2017 l'85% della… - EliaErtegi : #salute: l'indagine, 95% degli #italiani non 'allena' il #cervello - #Italia - salutedomani : #Indagine sulla salute in ##Svizzera 2017: Nel 2017 l'85% della popolazione svizzera dai 15… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Gli‘trascurano‘ il proprio. Il 95% non lo allena e non lo stimola adeguatamente. Il 24% risulta ‘Brain to be trained‘, che definisce chi per le cattive abitudini (poco riposo notturno, dieta squilibrata e stress) non si prende abbastanza cura del proprio, mentre il 71% risulta ‘Brain lover‘, ovvero persone che, pur consapevoli dell’esistenza di strategie per conservare al meglio la propria materia grigia, non si ricordano spesso di adottarle. Nel quadro finale glirisultano stanchi, stressati e con il frigo pieno di cibi non brain-friendly, secondo i primi risultati del test di Brainzone.it, il progetto per conoscere meglio il proprioe imparare a prendersene cura, realizzato da Novartis, con il patrocinio di Società italiana di neurologia (Sin) e Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), ...