Ryanair | per ora | non farà pagare il bagaglio a mano

L'Antitrust stoppa Ryanair - sospeso il supplemento per il bagaglio a mano : L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal primo novembre 2018.Lo si legge in una nota delL'Antitrust. In base alla nuova policy "è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta ...

Ryanair - addio al bagaglio a mano gratis : dall’1 novembre le nuove regole per chi viaggia : Al via dall'1 novembre 2018 le nuove regole sui bagagli a mano per chi viaggia con Ryanair. La compagnia low cost irlandese ha deciso che imbarcare le borse fino a 10 kg di peso non sarà più gratis, ma ci saranno maggiorazioni sui prezzi dei biglietti dagli 8 ai 10 euro. Tariffe più alte per i furbetti.Continua a leggere

Ryanair - commissione Ue apre indagine per gli aiuti riguardo l'aereoporto di Francoforte : Ancora guai per la Ryanair: la commissione Ue ha avviato un'indagine approfondita per valutare se le misure in favore della compagnia low cost irlandese per l'aeroporto di Francoforte-Hahn sono in ...

Ryanair chiude 1° semestre in crescita ma scioperi pesano su utile : Traffico e fatturato in crescita per Ryanair , ma utili zavorrati dagli scioperi e dalle conseguenti cancellazioni di voli della scorsa estate. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il 1° semestre,...

Super offerta Ryanair : voli a 9 - 99 : Viaggiare a 9,99 euro con la Super offerta Ryanair . Moltissime le città europee che si potranno raggiungere - con partenze previste dal primo novembre al 31 marzo - a meno di 10 euro per un volo solo ...

Ryanair - utile in calo : pesano scioperi e nuova policy su bagagli a mano : Brutte notizie per la compagnia low cost irlandese, che ha registrato un calo dell'utile nel primo semestre a 1,15 miliardi di euro rispetto a 1,290 miliiardi di euro dello stesso periodo dell'anno ...

Ryanair - utili in calo per scioperi e caro-carburante : MILANO - Ryanair chiude il primo semestre con utili dopo le imposte in calo del 7% a 1,20 miliardi di euro, esculendo dal conteggio le perdite di Laudamotion,. Le tariffe medie sono diminuite del 3% a ...

L'Antitrust contro Ryanair : "Non è giusto pagare di più per il bagaglio a mano" : Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto la denuncia di Altroconsumo e ha avviato contro la compagnia low cost...

Pagare in più per il bagaglio a mano su Ryanair non è corretto : Roma, 18 ott., askanews, - Pagare in più per il bagaglio a mano su Ryanair non è corretto. Dopo che a settembre Altroconsumo ha denunciato la pratica che ha colpito migliaia di viaggiatori oggi l'...

Nuove regole Ryanair ed è già polemica. Ecco cosa prevedono. Una brutta notizia per i clienti della compagnia : Economico sì, ma a che ‘costo’? Ryanair ne combina un’altra delle sue e continua questa fantomatica battaglia tra il direttivo dell’azienda e i suoi viaggiatori/clienti. Dopo le polemiche sul bagaglio a mano e le cancellazioni dovute agli scioperi , ora la miccia è stata innescata da 2 righe nascoste tra le pieghe dei nuovi “termini e condizioni” presentati dalla compagnia. Come fa presente Repubblica.it, in caso di controversie legali, infatti, ...

Gravi problemi al sito Ryanair oggi 1 ottobre : perché voli cancellati da novembre? : Non di poco conto i problemi al sito Ryanair registrati oggi 1 ottobre. Non che le pagine web della compagnia non siano raggiungibili da parte dei numerosi clienti ma molti di questi segnalano un'anomalia davvero vistosa, con i voli cancellati dal proprio profilo, in particolare quelli programmati per il mese di novembre. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale e se esiste per il momento un feedback dell'azienda in merito ...