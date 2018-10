Ryanair | l’Antitrust sospende la tariffa supplementare sul bagagli a mano | “Induce in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L’Antitrust ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy suidelle compagnie low-coste Wizz Air, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo novembre 2018. Il supplemento, si legge, “fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore”. In base alla nuova policy varata dae Wizz Air è possibile trasportare gratuitamente una sola borsa piccola, da collocare esclusivamente nello spazio sottostante i sedili, mentre è richiesto un supplemento di prezzo per ilo a(trolley), “che rappresenta tuttavia un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nellastandard”, prosegue la nota. L'articolo, l’Antitrustla...