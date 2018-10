Ryanair | clamoroso stop al nuovo regolamento bagagli | cosa sta succedendo

Ryanair - nuovo regolamento bagagli : arriva il clamoroso stop. Ecco perché : Saltano le nuove regole sui bagagli per la Ryanair e Wizz Air che sarebbero dovute entrare in vigore domani. L’Antitrust, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio, si legge in una nota, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy per le due compagnie low-cost. Il supplemento, si legge, “fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle ...