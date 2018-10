Ryan Hansen in Veronica Mars | il ritorno di Casablancas e tutto ciò che sappiamo sul

optimaitalia

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La notizia è ormai nota da un po' ma quello che il pubblico non sapeva ancora è cheinavrebbe ripreso il suo ruolo di Dick. La conferma è arrivata sui social proprio dall'attore attualmente impegnato nella serie YouTube Rede ha reso subito felici i fan.inriprenderà il ruolo di quella che per anni è stata la spina nel fianco del personaggio interpretato da Kristen Bell e che da il titolo alla serie, ovvero. Persarà la terza volta sullo schermo con il suo personaggio che nel 2014 ha avuto il suo spin-off su The CW Seed ovvero Play it Again, Dick, nel quale ha tentato di convincere i suoi colleghi (apparsi in questa manciata di episodi) a riunirsi per uno spin off del suo personaggio.Chi sta seguendo l'evolversi del progetto saprà bene che oltre ad, si sono uniti già altri ...