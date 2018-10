Royal Opera House | La Bayadére

La Valchiria The Royal Opera diretta al cinema il 15 ottobre sconto biglietti : La Valchiria è il prossimo appuntamento con la diretta dalla The Royal Opera domenica 28 ottobre 2018 alle ore 18:00, trasmessa via satellite sugli schermi italiani. E’ la seconda Opera dell’epopea l’Anello del Nibelungo di Richard Wagner ed è una delle composizioni più imponenti del suo repertorio operistico. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE La Valchiria The Royal Opera: sconto biglietti Cube Magazine offre ai ...