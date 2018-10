Rottamazione Bis e Ter | come aderire e pagare | le Faq dell’Agenzia entrate

Rottamazione Bis : c'è tempo fino al 7 dicembre per pagare le cartelle scadute : Le rate non versate della Rottamazione bis possono essere pagate entro il 7 dicembre 2018. Un provvedimento nato per consentire ai contribuenti di far confluire la parte residua del debito nella Rottamazione ter. Cosa succede dopo? Con la chiusura contabile al 31 dicembre chi ha pagato le rate della Rottamazione bis, potra' spalmare la parte debitoria avanzata pari a circa il 20% in 5 anni, usufruendo di un tasso d'interesse del 0,03% annuo. ...